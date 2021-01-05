過嚴苛 權益團體籲放寬「藥用大麻」法規

德州州議會將開議，藥用大麻將受到討論。(德州州府網頁)

州議會五年前通過「藥用大麻」(medical marijuana)法案，但因為法規嚴格至今只有三千多人獲准，患者權益組織與大麻業者希望在新會期中把法規放寬。

德州 州議會是兩年才有一次會期，即將在大約一個月以後開議的第87屆會期，病患權益組織與大麻業者希望在新會期中改進法規，減少約束並讓合規病患易於取得許可，如果無法達成目標，第88屆會期要到2023年才會舉行。目前全州只有3519人獲得許可，業者認為實際可獲益的病患有200萬人。

全國有47個州有藥用大麻的法規，根據「全國州議會聯盟」(National Conference of State Legislatures)所做的調查，德州在批准大麻許可證的容易程度上，位居倒數第11名。德州的民風保守，居民比較反對開放大麻使用，而且大麻法規寬鬆的州中，有許多出現大麻成癮的副作用，因此要放寬德州的大麻法規，面臨相當重大的阻力。與德州為鄰的奧克拉荷馬州 ，居民人數比德州少2500萬，但是獲得藥用大麻許可的竟有36萬5464人之多。

另外，往年州議會開議首日是首府的盛會，州議員、議員家屬、遊說人士與旁觀者擠滿州政府大樓，今年因為疫情可能規模會大幅縮減。目前州政府尚未公布本屆會期的防疫措施，但眾議會行政委員會(House Administrative Committee)已經在制定方針，代表圓石市(Round Rock)的塔拉里柯(James Talarico)眾議員 透露，開議典禮的容量會比過去少得多，可能會用發入場券的方式限制人數。

過去在討論議案時，觀察席(gallery)是開放給媒體與民眾自由入座，現在為了避免病毒氾濫，勢必須要有所限制，這就影響到議事的透明度。塔拉里柯眾議員指出，州議會應該廣用虛擬會議方式，讓民眾可以在家透過網路會議方式觀看，這樣既可保障議員、職員和公眾的健康，所有的程序也都公開透明。