「南方經典炸雞」逆勢成長 北德增20分店

「南方經典炸雞」卻準備在北德州擴增20家分店。(Southern Classic Chicken臉書)

在餐館連番倒閉與宣布破產的風潮中，「南方經典炸雞」(Southern Classic Chicken)卻準備在北德州 擴增20家分店，該企業正在徵招有意加盟的德州業主。

南方經典炸雞總部設在路易斯安那州什里夫波特市(Shreveport)，公司的招牌上有一支大紅色的辣椒，它獨特的香辣調味炸雞，口感酥脆。2020年疫情 對許多餐館造成重大打擊，但南方經典炸雞營業額卻繼續上升，光是得來速(drive-thru)的生意就增加20%。

該公司在北德州的長景市(Longview)與泰勒市(Tyler)已有兩家直營店，尖峰時間顧客要排隊點餐，生意相當興隆。公司最近決定將在南方各州擴大營業，並且認為北德州可以開至少20家分店，不過這次公司不是開直營店，而是把生意機會與有意創業的人分享。

該公司品牌開發部主任尼克比寧斯(Nick Binnings)指出，離公司總部最近的大都會就是達拉斯，因此目前的第一優先，是開發這一帶的加盟餐廳(franchise-owned restaurant) ，公司已有品牌知名度、高效率經營方式、食材供應鏈和食譜，曾有經營餐館經驗的投資 者可以考慮成為加盟店東主，公司以得來速和電話與網購外帶為主的行銷策略讓管理方式簡化，在疫情期間更成為銷售量提升的階梯。

有意開加盟店的讀者，可上southernclassicchicken.com網站，點擊FRANCHISING瀏覽詳情。不過開一間加盟店並不便宜，依地點與規模初期投資額是44萬元到100萬元之間，其中包括4萬元的加盟費。開業以後每周權利金(royalties)是銷售毛額的5%，另外還要繳全國生產基金0.5%，廣告費2%。除了德州東北部與路易斯安那州之外，南方經典炸雞也在密西西比州和阿肯色州徵招加盟店。