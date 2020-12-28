我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

「南方經典炸雞」逆勢成長 北德增20分店

達拉斯訊
「南方經典炸雞」卻準備在北德州擴增20家分店。(Southern Classic Chicken臉書)
「南方經典炸雞」卻準備在北德州擴增20家分店。(Southern Classic Chicken臉書)

在餐館連番倒閉與宣布破產的風潮中，「南方經典炸雞」(Southern Classic Chicken)卻準備在北德州擴增20家分店，該企業正在徵招有意加盟的德州業主。

南方經典炸雞總部設在路易斯安那州什里夫波特市(Shreveport)，公司的招牌上有一支大紅色的辣椒，它獨特的香辣調味炸雞，口感酥脆。2020年疫情對許多餐館造成重大打擊，但南方經典炸雞營業額卻繼續上升，光是得來速(drive-thru)的生意就增加20%。

該公司在北德州的長景市(Longview)與泰勒市(Tyler)已有兩家直營店，尖峰時間顧客要排隊點餐，生意相當興隆。公司最近決定將在南方各州擴大營業，並且認為北德州可以開至少20家分店，不過這次公司不是開直營店，而是把生意機會與有意創業的人分享。

該公司品牌開發部主任尼克比寧斯(Nick Binnings)指出，離公司總部最近的大都會就是達拉斯，因此目前的第一優先，是開發這一帶的加盟餐廳(franchise-owned restaurant) ，公司已有品牌知名度、高效率經營方式、食材供應鏈和食譜，曾有經營餐館經驗的投資者可以考慮成為加盟店東主，公司以得來速和電話與網購外帶為主的行銷策略讓管理方式簡化，在疫情期間更成為銷售量提升的階梯。

有意開加盟店的讀者，可上southernclassicchicken.com網站，點擊FRANCHISING瀏覽詳情。不過開一間加盟店並不便宜，依地點與規模初期投資額是44萬元到100萬元之間，其中包括4萬元的加盟費。開業以後每周權利金(royalties)是銷售毛額的5%，另外還要繳全國生產基金0.5%，廣告費2%。除了德州東北部與路易斯安那州之外，南方經典炸雞也在密西西比州和阿肯色州徵招加盟店。

「南方經典炸雞」獨特的香辣調味炸雞，口感酥脆。(南方經典炸雞網站)
「南方經典炸雞」獨特的香辣調味炸雞，口感酥脆。(南方經典炸雞網站)

德州 疫情 投資

上一則

新冠病毒教育講座 報名登場

下一則

國際領袖基金會「暑期實習」報名起跑

延伸閱讀

德州住院病例 逼近夏季高峰

德州住院病例 逼近夏季高峰
消除大眾擔憂 州長艾伯特接種疫苗

消除大眾擔憂 州長艾伯特接種疫苗
議員遊說川普 太空軍司令部選址德州

議員遊說川普 太空軍司令部選址德州
德州領軍9州籲取消「夢想生」計畫 聯邦法官聽審

德州領軍9州籲取消「夢想生」計畫 聯邦法官聽審
占地8.15英畝 德州智能家居建材批發中心動土

占地8.15英畝 德州智能家居建材批發中心動土
長者+慢性病患 下階段疫苗接種人群

長者+慢性病患 下階段疫苗接種人群

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
以新鮮海產著稱的Leagal Seafoods在大波士頓區有19家連鎖店。(記者唐嘉麗／攝影)

不敵疫情衝擊 波士頓著名海鮮連鎖餐館易手

2020-12-21 09:21
特雷豪特市警官、威格郡書記官紐曼。(威格郡書記官辦公室臉書截圖)

主張對中國使用核武報復散播病毒 印州警察遭停職

2020-12-21 11:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認