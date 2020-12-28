國際領袖基金會「暑期實習」報名起跑

交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女兩人和2020年國際領袖基金會公共事務學員合影。(國際領袖基金會提供）

國際領袖基金會(ILF)2021年度「暑期公共事務實習計畫 」1月22日報名截止。國際領袖基金會的遴選委員會每年挑選大約30名傑出亞太裔大學生，在暑假期間到華府的聯邦機構實習8到10週。

入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，在完成項目後可獲得助學金。他們在聯邦機構全職實習之外，將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。學員們必須負擔自己的旅行，住宿及生活開銷。

今年(2020)的30名獲選學員，來自全美各傑出大學，背景很多元，個個有抱負，已在國際領袖基金會安排下，展開實習工作，分別進入了國務院，聯邦通訊委員會，白宮亞裔美國人太平洋島民計畫，孟昭文國會議員辦公室，少數族裔企業發展署等等聯邦機構、國會辦公室實習，以及國際領袖基金會分別專注於社會正義倡議及新型冠狀病毒/個人防護用品(COVID-19/PPE)的挑戰隊伍。每一名學員還都參加教育性講座以及專業訓練，以更深入了解公共服務及政策。

國際領袖基金會創會會長董繼玲強調，在新型冠狀病毒大流行對中小企業將影響深遠之際，堅持舉辦公共事務實習計畫項目，延續推動亞裔關懷公共事務，顯得更加重要。

國際領袖基金會主席，也是白宮亞太裔顧問委員會主席的徐紹欽博士表示，國際領袖基金會的其中一個目標是支持並培養公共服務領域的下一代領袖。

交通部部長趙小蘭(Elaine L. Chao)，美屬薩摩亞(American Samoa)聯邦眾議員Amata Radewagen，新當選的兩名加州 國會議員朴銀珠(Michelle Steel)，金映玉(Young Kim)，兩名馬里蘭州參議員李鳳遷(Susan Lee)，林力圖(Clarence Lam)，馬里蘭州眾議員齊麗麗(Lily Qi)，加州佛利蒙市長高敘加(Lily Mei)，羅德島州(RI)克蘭斯頓市市長馮偉傑(Allan Fung)，洛杉磯縣高等法院候任法官劉馨儀(Linda Sun)最近就都出席了國際領袖基金會的聖誕網上聯誼活動。

ILF鼓勵亞太裔大專學生申請。凡是具有美國公民 身分，GPA成績至少3.0，目前在大學就讀大二，大三或大四的學生，都可申請。還需要例如成績單正本，履歷表，以及至少一封推薦信等其他文件。即日起接受報名，申請文件需在2021年1月22日美東時間下午5時以前遞交。查詢更多資訊或遞交申請文件，請上網www.ilfnational.org。