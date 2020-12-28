阿肯色小岩城 泡個溫泉放鬆一下

巴克斯塔夫(Buckstaff) 浴場個人溫泉浴。

提起美國阿肯色州 小岩城，大家第一個想到就是前美國總統柯林頓，但您可能想都沒想過，小岩城附近竟然也有溫泉國家公園，且高達47座溫泉之多，並以溫泉水療聞名全美。

距離小岩城西南方約一小時車程的溫泉市(Hot Springs)，是前美國總統柯林頓故鄉，該城內的溫泉國家公園保存了47座從地心冒出的溫泉，每年都吸引近800萬遊客慕名前來此地泡溫泉，浴場街除了有宏偉的建築外，中央大街上還有8間建於20世紀初期的古老浴場，其中保存最為完整的莫過於巴克斯塔夫(Buckstaff) 浴場。

阿肯色州溫泉市國家公園巴克斯塔夫(Buckstaff) 浴場。

巴克斯塔夫浴場自1912年營運至今，它提供傳統的歐式浴室風格和沐浴療程，遊客到此首先在裝滿攝氏38度的超大浴缸浸泡20分鐘，再熱敷20分鐘，接著是10分鐘的坐浴，用蒸氣薰蒸，健康又可瘦身，這裡也提供瑞典式馬殺雞指甲和足部護理。

阿肯色州溫泉市國家公園浴場街的「闊保水療中心(Quapaw Baths and Spa) 」。

如果想體驗更多現代化泡湯設施，同樣位於浴場街的「闊保水療中心(Quapaw Baths and Spa) 」也有私人湯屋熱湯和多種水療服務，闊保水療中心建於溫泉之上，內有一個小型人造洞穴，當地知名旅館 也都有溫泉水療按摩服務，例如阿靈頓度假旅館的知名房客就包括前美國總統羅斯福、歌手演員芭芭拉史翠珊、演員凱文科斯納都曾因溫泉池慕名而來，住進這家全美知名的溫泉飯店。

阿肯色州溫泉市國家公園天然湧泉。

輕鬆泡湯後，還可步行至溫泉城知名的溫泉山塔，遠眺溫泉國家公園全景，離開溫泉城前，別忘了前往各處的噴泉裝上這裡的溫泉水，留下難忘且免費的紀念品。

阿肯色州的觀光景點非常具有特色，距離休士頓約400英里，值此歲末年終之際，美南地區的華人如果也想泡一泡溫泉，溫泉市將是另一個首選。

阿肯色州溫泉市國家公園浴場街公園風景。