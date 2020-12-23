占地8.15英畝 德州智能家居建材批發中心動土

Cockerham Executive Vice President Moody Bank（左二）、物聯地產總經理David Wang（右六）及Decor Flooring董事長Jackie Wang（右四）等人，齊拉煙火慶賀。

德州 智能家居建材批發中心項目奠基儀式，12月18日上午在德州斯坦福市倉儲工業園建設基地隆重舉行，物聯地產公司總經理David Wang、招商經理Johnny Xu、物業管理經理Jason Wang，以及Décor Flooring董事長Jackie Wang、總經理Willie Lai、市場經理Jason He等相關負責人共同參加本次儀式。

據悉，德州智能家居建材批發中心是物聯地產公司聯合Décor Flooring共同打造的一項重大項目，該項目總占地8.15英畝，倉庫使用面積13萬366平方英尺、淨高32英尺，總共設有134個停車位、28個裝卸門、4個可駛入裝卸門，為目前德州華人投資 興建的最具規模的倉儲項目。此項目的規畫和建設得到了斯坦福市政府的大力支持和行業內相關朋友的廣泛關注。

奠基儀式伊始，首先由物聯地產公司總經理David Wang發表重要致辭，他對過去一階段內公司上下共同努力取得的成績進行了總結與回顧，同時對公司未來發展及重點開發建設項目進行了前景展望。他說，得益於大家的精誠合作、無怨付出，在過去幾年內公司出色地完成了多項大宗交易：德州智能家居建材批發中心的開發建造（13萬平方英尺）；加州知名電商海外倉服務公司MAXON AUTO Corporation在休士頓的物流倉庫落戶（18.67萬平方英尺）；正在開發位於凱蒂市的10萬平方英尺的學苑小鎮購物廣場項目；同時在達拉斯的9個公寓項目（2500個單元）的私募投資項目成功退出。

完工後的德州智能家居建材批發中心未來示意圖。 挑高32米氣派恢宏的德州智能家居建材批發中心內部。

該公司從成立到如今，在競爭激烈的房地產行業已經穩穩占據了一片屬於自己的領地，形成一家提供專業的商業與住宅地產中介服務、投資開發、財務管理和物業管理的一站式房地產服務公司。其物業管理團隊取得的成績亦是可圈可點：完整的租賃管理、資產財務管理、設施維護服務和投資報告服務，協助投資人及租戶獲得最大的投資收益。這些成績的取得是公司全體上下將企業自身發展與北美亞裔新移民的生活質量提高相融合，並以此實現股東價值最大化的務實作風有力印證，也是公司「誠信、可靠、自律、創造、專業」的企業文化理念的充分體現。

其後，Décor Flooring董事長Jackie Wang介紹，Decor Flooring創始於2008年，是一家有著12年專業打造地板品牌的專業公司，更是北美大型華人地板批發商之一。歷經12年，Décor Flooring堅持致力於品質，以值得信賴的地板品牌之姿，創造美好家居生活。在與工廠保持穩固合作，全面開拓市場，積攢足夠經驗的基礎上，Décor Flooring還創立了屬於自己的全新品牌——EVA Floors，它代表著現代地板流行的新趨勢，其時尚或傳統的彩膜設計風格來自義大利設計師，品質上更加要求綠色環保安全無害，所有產品均已獲得室內空氣質量認證Green Guard綠色衛士、Floor Score、美國CARB、ISO9001及多家機構認證。

此次聯合物聯地產公司打造的德州智能家居建材批發中心，將是Decor Flooring和EVA Floors迎來的全新轉折點，建築屬於自己的3萬7103平方英尺，更大容量的倉庫和辦公空間，用來供應整個德州的地板市場需求。發言最後，董事長Jackie Wang表示，未來將會一如既往精心服務客戶，不斷完善優質地板品牌，對各項工作做到精益求精，秉承企業優良傳統，與時俱進，開拓思路，共同努力為企業織繪更加明媚的明天。作為此次合作的特別回饋，通過物聯地產公司具有豐富住宅銷售經驗的經紀團隊，進行買賣房屋交易的前10位客戶，將會獲得高端地板品牌EVA Floors的大力折扣，為新家築巢。

儀式的最後，在一片祥的氛圍下，大家同擎金鍬，揚土培基，為此次合作的順利開展奠定了充滿信心與生機的良好開端。