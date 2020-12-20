我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州逼近200萬確診 德州破160萬

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

駭客藉SolarWinds軟體 攻擊政府、企業

編譯組／綜合報導
聯邦機構與企業受大規模駭客攻擊。（Getty）
聯邦機構與企業受大規模駭客攻擊。（Getty）

休士頓紀事報報導，美國官員警告，本周對美國公司和政府機構的大規模駭客攻擊，給政府帶來嚴重風險。

根據網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）說法，微軟和美國能源部（U.S. Department of Energy）是大規模駭客攻擊的目標之一。

CISA說，「該威脅行動者在這些駭客攻擊中，出現複雜的技術手段，因此要從威脅中移除是相當複雜且具挑戰性。」

根據彭博新聞社William Turton稱，成千上萬企業與美國政府機構，下載包含SolarWinds更新軟體後都可能受到駭客攻擊。相關單位懷疑駭客通過在SolarWinds的軟體中安裝惡意程式獲得網路訪問權限。

根據Pol Politico的Eric Gelle，SolarWinds預估被感染惡意軟體約達1萬8000多客戶。根據安全公司Volexity說法，據信這個俄羅斯駭客在對未具名的美國智囊團進行三次入侵，均使用SolarWinds軟體漏洞。

彭博新聞社稱，除聯邦機構外，三個州也遭受破壞。然俄羅斯否認參與這次襲擊。

當川普總統對大規模網路駭客事件保持沈默時，新當選的總統拜登表示，網路安全將是政府當務之急。

駭客 美國 俄羅斯

上一則

聖安東尼奧跨年焰火 線上呈現

下一則

德州失業率8.1% 超越全國平均

延伸閱讀

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？
駭客入侵美國政府部門 龐培歐稱俄羅斯主使

駭客入侵美國政府部門 龐培歐稱俄羅斯主使
「最嚴重攻擊」！美國長期被網攻 矛頭指向俄羅斯駭客

「最嚴重攻擊」！美國長期被網攻 矛頭指向俄羅斯駭客
國安部警告網攻威脅 川普沉默 拜登：幕後人要付代價

國安部警告網攻威脅 川普沉默 拜登：幕後人要付代價
微軟遭網路攻擊 俄駭客駭入美核安機構後又一起

微軟遭網路攻擊 俄駭客駭入美核安機構後又一起

熱門新聞

楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
圖：pixabay

大雪恐降18吋 新賓發布冬季風暴警告

2020-12-14 15:25
喝咖啡不宜過量，適量最健康。(Getty Images)

適量飲用咖啡 有益健康

2020-12-16 15:10
莉蓮·布蘭卡斯（Lillian Blancas）。（Lillian Blancas公司臉書）

女律師贏得地方選舉 卻打不贏新冠

2020-12-14 19:09
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因