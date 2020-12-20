駭客藉SolarWinds軟體 攻擊政府、企業

聯邦機構與企業受大規模駭客攻擊。（Getty）

休士頓紀事報報導，美國 官員警告，本周對美國公司和政府機構的大規模駭客 攻擊，給政府帶來嚴重風險。

根據網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）說法，微軟和美國能源部（U.S. Department of Energy）是大規模駭客攻擊的目標之一。

CISA說，「該威脅行動者在這些駭客攻擊中，出現複雜的技術手段，因此要從威脅中移除是相當複雜且具挑戰性。」

根據彭博新聞社William Turton稱，成千上萬企業與美國政府機構，下載包含SolarWinds更新軟體後都可能受到駭客攻擊。相關單位懷疑駭客通過在SolarWinds的軟體中安裝惡意程式獲得網路訪問權限。

根據Pol Politico的Eric Gelle，SolarWinds預估被感染惡意軟體約達1萬8000多客戶。根據安全公司Volexity說法，據信這個俄羅斯 駭客在對未具名的美國智囊團進行三次入侵，均使用SolarWinds軟體漏洞。

彭博新聞社稱，除聯邦機構外，三個州也遭受破壞。然俄羅斯否認參與這次襲擊。

當川普總統對大規模網路駭客事件保持沈默時，新當選的總統拜登表示，網路安全將是政府當務之急。