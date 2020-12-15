感染新冠休士頓市民 已知的四倍

休士頓衛生局取樣市民抗體了解疫情確實情況。(休士頓衛生局)

最近一項由休士頓 市政府完成的抗體調查顯示，在9月份感染新冠病毒的市民數量是之前已知的四倍。這一結果是休士頓市長特納（Sylvester Turner）在14日有關休士頓抗體測試倡議（Houston Antibody Testing Initiative）的市政簡報中提出。

該倡議的第一階段是在2020年9月份開始，共有420個隨機取樣的家庭參加抗體檢測 並提供了血液樣本。休士頓衛生局的首席環境科學官霍普金斯（Loren Hopkins）表示，居民的參與熱情超過了預計，共有678人提供自己的血液樣本。而檢測結果顯示，約有13.5%的休士頓人（大約25萬人）在9月份感染了新冠病毒。

該調查得到的數據是由萊斯大學（Rice University）貝勒醫學院與休士頓衛生局合作整理。市政府表示在調查期間，共有5萬7000個新冠感染病例得到檢驗確認。這一數據結果也說明更多的新冠抗體攜帶者，居住在新冠檢驗確診率較高的地區。同時，市政府也表示在攜帶新冠抗體的人群中，女性（17%）比男性（10%）更多，西裔（18%）和非裔 （15%）比白人（5%）更多，40歲以下人士（17%）比40歲以上人士（9%）更多。

該調查組將於2021年1月開展第二階段調查。參加第一階段調查的居民將接受新的抗體檢測。調查組還會再調查420個新的隨機取樣的休士頓家庭。只有調查組選擇接觸的家庭能夠參與調查。所有參加家庭都是志願。調查組人員拜訪民眾時均穿著印有「Better Together」T恤。