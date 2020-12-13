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柯林縣逾80年安娜教堂 付之一炬

編譯組／綜合報導
位於柯林縣安娜教堂遭祝融。（圖為第一線救難人員Michael O'Keefe提供）
位於柯林縣安娜教堂遭祝融。（圖為第一線救難人員Michael O'Keefe提供）

達拉斯晨報報導，柯林縣（Collin County）安娜聯合衛理公會教堂（Anna United Methodist Church）11日凌晨遭大火吞噬，相關單位對起火原因進行調查。該起大火並未造成人員傷亡。

據悉，消防人員當天凌晨1時接獲報案，至西二街與Riggins街交口處，發現安娜教堂起火。來自Blue Ridge、McKinney、Westminster和Weston等地區消防單位緊急動員滅火，但建築物遭受重創。教堂資深牧師Brett Smith 12日說，大火燒毀教堂的避難所、團契大廳和教育中心。

「對社區來說，這場大火顯得艱難，許多年來，教堂一直是社區重要的一部分」他說。

教堂的避難所的屋頂和天花板，已有80多年歷史。Smith說，教堂興建於1934年，有年長者自教堂開業以來，至今都會到教堂禮拜。他說，目前尚未討論如何或何時重建教堂，但教堂13日上午10時30分起，開始其線上虛擬服務。

教堂工作人員對社區支持表達感謝，也表示可通過教堂網站annatxumc.com/giving進行捐款。

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