藝術創作批觀光客 引商家抗議

藝術家在馬法市的創作，令當地人士不滿。(Rob Brill/designboom.com)

德州 西南角的馬法市(Marfa) ，是隱居藝術家匯聚之處，最近兩位藝術家聯合創作的公開展示藝術品，明顯的是反觀光 客的偏激作風，引起當地商家群起抗議。

感恩節前夕，馬法的藝術家蘭明(Chris Ramming)和布里爾(Rob Brill)開始展示他們的共同創作，電源開關一打開，由發螢光電線(electroluminescent wire)組成的作品大放光明，寫的句子是「Everyone here hates you」(這裡的每個人都恨你) ，外來遊客一看不免嚇一大跳，連本地的人都覺得對觀光客極不禮貌。

這個作品是在「Z農莊」(Z Ranch)這個藝術家合作展覽館(artist collective exhibition space)隔著玻璃窗向外展示，這裡現在不歡迎觀光客，如果上該組織的網站z-ranch.org，只有「tourism kills」(觀光害死人)這麼兩個英文字。馬法市位於普瑞西迪歐縣(Presidio County) ，而該縣是德州254個縣中新冠病毒確診密度最高的縣。

蘭明指出，他了解這個作品有「驚世駭俗」的成分，但這就是他想表達的情緒，馬法根本沒有一家醫院，免費的COVID-19病毒檢測每兩周到四周才巡迴到這裡一次，完全是緩不濟急，感染病毒的人症狀輕微則已，如果病情嚴重，需要被送到200哩外的艾爾帕索(ElPaso)或米德蘭(Midland)才有醫院，而那兩個城市的急診室病床已經滿額了。

避疫疲乏導致民眾想要外出尋樂，在疫情 流行期間大家以為到荒僻的沙漠中攬勝是安全的休閒方式，馬法市因為靠近大彎國家公園(Big Bend National Park)現在成為觀光客歇腳的重鎮，城裡的餐廳生意興隆，旅館已經到了一房難求的地步。根據大彎國家公園所公布的資訊，今年10月份的遊客數量比去年同月增加了20%。

當地的商家對這個「憎恨觀光客」的作品極為不滿，他們認為這兩位藝術家試圖擋他們的財路。馬法旅遊局網站的管理人克勞利(Rob Crowley)指出，觀光客是馬法市的財源，不應該把疫情氾濫歸咎在觀光客身上，馬法居民外出回到本城，也是帶來病毒的途徑。