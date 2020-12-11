台資餐旅業 僑教中心送暖

陳奕芳一行拜會American Best Value Inn。（僑教中心提供）

休士頓文教中心主任陳奕芳偕副主任楊容清12月5日在美南台灣旅館 公會會長何怡中陪同下，拜訪位於維多利亞市(Victoria)的Hampton Inn、Tokyo Grill及拉瓦卡港 (Port Lavaca)的Royal Inn及American Best Value Inn 等台資餐旅業者，實地瞭解他們在新冠肺炎(COVID-19)疫情 下的經營狀況，並轉達僑委會委員長童振源的關懷。

何怡中表示為協助台商度過受疫情重創的旅宿產業寒冬，旅館公會規劃於12月20日辦理線上旅遊商展，期結合在地景點、美食及住宿，鼓勵德州其他城市僑胞及當地友人前往輕旅遊，提升會員旅店業績。Hampton Inn、American Best Value Inn及Royal Inn業主黃峰濱、張瓊文及嚴杰先後向陳奕芳一行介紹旅館營運、防疫 措施及當地著名景點，歡迎民眾利用假期實地走訪，體驗當地之美。Tokyo Grill業主陳敏昌表示該店謹守防疫守則，疫情迄今無員工確診，歡迎民眾前往品嘗美食。

陳奕芳感謝旅館公會服務同業之用心，並鼓勵商家加入僑胞卡特約商店，透過特約商店平台吸引海內外僑胞前往消費，擴大商機。四家餐旅業者響應熱烈，當場同意加入成為僑胞卡特約商店會，也希望大家能夠多多支持台商餐飲業，創造雙贏。陳奕芳另向業者說明海外信用保證基金「新冠肺炎疫情紓困方案3.0」，鼓勵受疫情影響業者多加利用。