路怒案激增 休士頓已達200起

大休士頓地區今年前十個月共發生約200起路怒事件。(休士頓市警局)

據ABC13報導，休士頓 市警局局長8日宣布針對路怒（road rage）事件開始專項打擊，行動與多個單位聯合執法。據統計，2020年前十個月市區街路及公路共發生約200起相關案件，最終導致槍擊 發生，2019年同期類似案件是150起。

休士頓市警局局長Art Acevedo在8日上午發布會表示，警方組成專門執法小組，將積極應對在街道、公路上發生的路怒事件，對違法者嚴懲不貸。聯合行動的還有德州 公共安全局、哈里斯縣警局局長辦公室、哈里斯縣地檢署等執法機關。他指出，據初步統計，2020年初至10月間，共發生導致槍擊案的路怒事件約200起，較2019年同期增加50起。10月起發生的六起類似案件定性為謀殺，其中包括一起警員遭槍殺案件。他強調，若有人覺得自己駕車任意在路上狂飆，然後攻擊他人會逃離法律制裁，那是大錯特錯！

據稱，州府公共安全局由州長艾伯特辦公室直接領導，並在警方打擊路怒事件行動中提供支持，比如預防路怒犯罪等。該局在打擊行動中擔任角色是利用有標記或無標記的行動單位，來鎖定容易激怒好鬥的駕駛，並對發生路怒事件盡快處理。根據該部門資訊，經常獲報警的路怒事件並不多。

ABC13消息稱，在打擊行動前兩周，休士頓地區曾發生兩起嚴重路怒且引發槍擊案件。一起是在11月間，在North Loop，起於I-45號公路最終停止在601號公路，一名槍手將21歲男子Isaac Mendoza擊中，送醫不治。警方已經公布槍手畫像，呼籲公眾提供嫌犯線索。另一起案件在12月4日，也是與路怒引發。哈里斯縣警局表示，共有四輛車捲入這起案件，一名35歲至45歲男子遭槍擊受傷，一位母親及三名孩童輕傷送醫。警方提醒民眾，一旦遭遇好鬥的駕駛，一定要減速、鎮定，甚至停下來，勿要引發衝突，傷及無辜。

哈里斯縣地檢署檢察官Kim Ogg表示，嫌犯在路怒案件中使用車輛會被扣留當作犯罪證據。她說，路怒事件參與者濫用槍支，將別人的生命置於極度危險之中。根據法律，地檢署有權將犯罪者車輛沒收成為犯罪工具。路怒事件常常被當作輕微犯罪，但這種犯罪更致命。她也呼籲公眾舉報疏忽駕駛、展示特技飆車及在路怒事件中使用槍支。

根據德州保險局統計，大約80%的受訪駕駛每年至少有一次發生嚴重路怒行為。全美汽車協會表示，路怒事件是可以預防或可以避免的，比如，一旦遇到路怒事件，勿要與對方爭執，避免眼神對視，勿要做任何手勢，與自己車輛保持一定空間，撥打911報警。