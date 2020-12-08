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州議會新會期 研商全州防疫

奧斯汀訊
德州參議會將參與全州疫情防護。( 德州衛生廳網頁)
德州參議會將參與全州疫情防護。( 德州衛生廳網頁)

德州州議會將在元旦過後開始新會期，有鑑於新冠疫情失控，參議會的「衛生與人民福利委員會」(Committee on Health and Human Services)提前於7日開始集會，商議如何應付越來越嚴峻的疫情。

州政府大樓目前因為疫情不准一般大眾進入，德州的州議會與大多數的州不一樣，是每兩年才有一度會期，目前州議員並不上班，但新一度會期將在元旦過後開始。在州議會休會期間，應付疫情的決策都由艾伯特州長主持，但新會期開始後州議會或將把這項工作接收過來，或由州議會與州長協商一起來決定未來的應對方針。

衛生與人民福利委員會的委員已在7日開始商討疫情的問題，第一批140萬劑疫苗預定下周運抵德州，關於如何分配、如何盡快給醫護人員與安老院員工接種是第一優先的問題。民主黨州議員認為艾伯特州長防疫績效不彰，才會讓德州變成全國疫情最嚴峻的州，但州議會目前是由共和黨掌控，同黨議員不會與州長打對台，因此在防疫方面不可能更嚴格限制民眾與商家的行為。

德州大學奧斯汀分校「德州政治專案」(Texas Politics Project)的主任吉姆韓森(Jim Henson)指出，從科學的觀點來看，疫情的嚴峻程度是絕對不容置疑的，但是許多州的掌政者為了呼應川普的「猛男心態」(macho man attitude) ，不願意要求民眾戴口罩、不上餐館酒吧、保持社交距離，現在州議會要接管疫情措施，希望他們能給民眾作出一致的指導方針，而不是老跟醫療專家唱反調，連「白宮新冠工作小組」已都呼籲德州政府給州民發警告，但州長卻相應不理。

另外，疫情也提升了許多類型的社會問題，行為與心理健康問題(behavioral health) 、虐待兒童(child abuse) 、家庭暴力(family violence) 、長照住戶問題(long-term care residents)以及醫療延誤(delayed medical care)案例都增加許多，委員會在8日將就這些問題進行討論。

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