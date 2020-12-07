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克魯茲有意總統大位 艾伯特也不多讓

奧斯汀訊
聯邦參議員泰德克魯茲。(Ted Cruz臉書)
聯邦參議員泰德克魯茲。(Ted Cruz臉書)

這次大選民主黨德州慘敗，令共和黨官員士氣大振，聯邦參議員泰德克魯茲(Ted Cruz，見圖，臉書)2024年勢必出馬角逐總統大位，州長艾伯特(Greg Abbott)已確定在2022年再度爭取連任州長，然後很可能也會在2024年參選總統。

11月3日的選舉中，民主黨原本看好州眾議會可以翻藍，那麼明年的選區重劃就會有利於民主黨。為了避免民主黨成為眾議會多數黨，艾伯特州長大力加持共和黨的候選人，還提供他們數百萬元的競選經費，又施出各種奇招阻礙少數族裔的投票途徑，不僅讓川普取得德州的38張選舉人票，也使得眾議會仍然把持在共和黨手中，民主黨的慘敗讓艾伯特在德州的聲望如日中天，未來十年德州的各級選舉共和黨候選人都會佔盡優勢。

克魯茲參議員2016年出師不利還被川普屢次出言侮辱，2020年因為川普尋求連任他沒有機會，但他日前在基督聖體市演說時，明確表達了2024年再度參選總統的意願。艾伯特則表示目前會全心關注2022年的州長選舉，但他也明示對角逐共和黨2024年的總統提名採取開放的心態。擔任過德州州長，出馬競逐總統寶座早有先例，單單是2000年以來就有小布希(George W. Bush)和培瑞(Rick Perry)兩人。

克魯茲的聯邦參議員席次將在2024年改選，德州的「詹森總統法規」(LBJ law)准許一人同時參選聯邦參議員和總統，這是其他許多州並不允許的。2024年克魯茲可以同時角逐聯邦參議員連任並參選總統，但是如果他臨時決定專注在總統大位，那麼共和黨和民主黨都會有許多人企圖奪得他空出的參議員席次，到時候德州政壇又會像今年一樣火熱，甚至有過之而無不及。

德州 民主黨 共和黨

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