長照中心住民 納入首批接種名單

護理師正在準備新冠疫苗。(達拉斯晨報)

德州 政府再三考量後,鑒於長照 機構與護理之家所面臨的疫情威脅,因此決定將這些處所的住民也納入新冠疫苗 首批接種名單之中。相關業者都相當感謝德州政府的決定,因為住民感染後的致死率確實高得驚人,因為他們很多人原本就已經身體不好了,死亡人數已達5600人。

德州衛生廳4日公布「專家疫苗分配團隊」(Expert Vaccine Allocation Panel)的最新決定。在納入長照住民後,德州將有180萬人優先接種疫苗。衛生廳官員Chris Van Deusen同時表示,德州在這個月內將會收到140萬劑疫苗,第一批的22萬4250劑將優先送往109間醫院。

其中的2萬7300劑將分配給達拉斯縣的醫院,包括Parkland Memorial、UT Southwestern Medical Center、Methodist Dallas Medical Center、Medical City Dallas與Baylor University Medical Center。

Christus Health Clinic in Irving、Texas Scottish Rite Hospital for Children、North Texas Infectious Diseases Consultants與Baylor Scott & White Medical Center in Irving也同在優先名單之中。

按照專家疫苗分配團隊的規劃,第一批接種的對象,除了新增加的長照住民,原本就包括醫護、急救、居家照護與長照機構的人員。第二批接種名單,目前包括診所員工、獨立急救單位、藥局、殯儀館、學校醫護,與直接涉及新冠篩檢與疫苗配送的人員。