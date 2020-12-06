長照中心住民 納入首批接種名單

護理師正在準備新冠疫苗。（達拉斯晨報）

德州 政府再三考量後，鑒於長照 機構與護理之家所面臨的疫情威脅，因此決定將這些處所的住民也納入新冠疫苗 首批接種名單之中。相關業者都相當感謝德州政府的決定，因為住民感染後的致死率確實高得驚人，因為他們很多人原本就已經身體不好了，死亡人數已達5600人。

德州衛生廳4日公布「專家疫苗分配團隊」（Expert Vaccine Allocation Panel）的最新決定。在納入長照住民後，德州將有180萬人優先接種疫苗。衛生廳官員Chris Van Deusen同時表示，德州在這個月內將會收到140萬劑疫苗，第一批的22萬4250劑將優先送往109間醫院。

其中的2萬7300劑將分配給達拉斯縣的醫院，包括Parkland Memorial、UT Southwestern Medical Center、Methodist Dallas Medical Center、Medical City Dallas與Baylor University Medical Center。

Christus Health Clinic in Irving、Texas Scottish Rite Hospital for Children、North Texas Infectious Diseases Consultants與Baylor Scott & White Medical Center in Irving也同在優先名單之中。

按照專家疫苗分配團隊的規劃，第一批接種的對象，除了新增加的長照住民，原本就包括醫護、急救、居家照護與長照機構的人員。第二批接種名單，目前包括診所員工、獨立急救單位、藥局、殯儀館、學校醫護，與直接涉及新冠篩檢與疫苗配送的人員。