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新冠痊癒牧師 呼籲忍一時聚會歡樂

福和市訊
福和市聖三聖公教會的主任牧師在感恩節前夕他分享他的感懷。(教會網頁)
福和市聖三聖公教會的主任牧師在感恩節前夕他分享他的感懷。(教會網頁)

德州最早感染新冠病毒的患者之一，是福和市聖三聖公教會的主任牧師，他經過半年多的治療休養已大致康復，在感恩節前夕他分享他的感懷。

疫情大爆發之前，沒有人確定COVID-19病毒究竟是如何蔓延，也不知道究竟有多大的殺傷力。聖三聖公教會(Trinity Episcopal Church)主任牧師勞勃佩斯博士(Dr. Robert Pace)指出，當時有人說，感染新冠病毒就跟得了流感一樣，沒什麼大不了，但是當他被確診染疫後，卻差一點要了他的命。

4月份他戰勝了新冠病毒出院，以倖存者的身分接受電視訪問，不過他還經歷了許多困苦才終於擺脫了各種後遺症，但至今還是沒有完全恢復到得病前的狀況。疫情發展至今，北德州已有超過24萬人確診，全州已有2萬1000人死亡，這樣的衝擊史無前例，死者的家屬在這感恩節慶之時，想到已經無法再同聚的親人，心情的憂傷可想而知。

聖公會的祭司可以結婚，佩斯博士牽著妻子的手，感激上天讓他可以和妻子繼續在人生旅途上扶持同行，也感激社會上許多人在默默地奉獻，讓大家可以度過這個難關，醫護人員、警消人員、超市員工、巴士司機、食物銀行的義工等，都是讓這個社會可以繼續運行的英雄，大家別忘了對他們表達感激之忱。

佩斯博士鼓勵大家再忍耐一段時間，疫苗很快可以大規模施打，暗夜已經透出曙光，大家應該聽從醫療專家的指引，戴上口罩、保持距離、避免集會，明年此時親友們又可以共享團聚之樂，那時候會覺得親情友情更加甜美，千萬別因為貪一時方便、圖片刻歡樂，明年的感恩節卻在盛宴中缺席了。

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