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達拉斯學區開辦職業學院 助學生就業

編譯組／綜合報導

達拉斯獨立學區（Dallas ISD）今秋開辦職業學院，替學生提供許多職業課程與行業實踐經驗，包括網路安全、建築等，與相關證書的課程等。隨著新冠肺炎疫情肆虐，培訓變得複雜。但學校官員說，學校培訓生從事如今通常被認為「必要」工作，目前相關培訓計畫並無做重大調整。

達拉斯晨報報導，學區14歲Israel Oliveres透過培訓課程，在飛行模擬器中操作無人機和記錄時間的方法，該航空課程是職業學院課程之一。

學區官員預計，他們提供的四個職業學院，可替2萬多名學生提供服務，學生在高中進行常規課程，和各實境設施的時間各半。

然隨著疫情爆發，負責該計畫的助理總監Oswaldo Alvarenga說，他們對課程進行部分調整。

修習建築的學生可使用個人工具如羅盤和比例尺在家中進行練習，教師透過遠距教學進行示範。

目前，管道系統的教師Merv Scurlark在線上課程與小型面對面課程中搖擺，他希望讓學生實際到他的實驗室實習。

「這種虛擬課程可能會落後點」他說，不是每個孩子都會上大學，參加這樣的課程，替他們實際手動經驗做好準備。

達拉斯縣雇主通常依靠外來人才，滿足其勞力需求。

當這些企業轉向從其他地方找人才時，北德州的年輕人迷失方向。根據波士頓諮詢集團報告，達拉斯縣只有四分之一年輕人掙足夠的錢養家，非裔和西裔年輕人比例更低。

職業學院的創立，是引導學生從事高薪、高要求工作。如德州勞工委員會預計，2016年至2026年對水管和管鉗工作人才需求增長26%，因新住房和辦公室需需求增加，加上有經驗的工人退休。

這些學院的規模比傳統職業課程更大，且有了如豐田（Toyota）等大型商業合作夥伴合作，簽約指導學生，提供實習機會，學生可望獲得多項認證。

學區 德州 疫情

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