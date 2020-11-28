黑五早鳥搶購 人潮大不如前

黑色星期五，達拉斯街頭仍然可見早早排隊的少數民眾。（達拉斯晨報）

黑色星期五 的早鳥搶購長龍往年雖然屢見不鮮，但就以達拉斯地區而言，清晨開店前等候進店搶購的人潮已經大不如前。達拉斯晨報報導，Park Lane的Best Buy往年排隊人龍少說千人以上，但今年只有50人等著Best Buy在5時開門；隔壁的Dick's Sporting Goods同樣5時開門，但卻連半個客人都沒有。

部分原因在，因為疫情 許多店家早在11月初就已經開放線上購物，所以許多往年排隊當早鳥搶購者的人，紛紛改採線上購物。Adobe Analytics的數據顯示，他們在感恩節線上購物的進帳達到51億元，比2019年多了21.5%。接下來的聖誕節 與新年假期，線上買氣也將同樣暢旺。

除了線上購物、送貨到府之外，部分店家也提供線上預訂、黑色星期五當天取貨的優惠，因此許多人直到中午才到店取貨，而不是一早就趕著排隊。達拉斯NorthPark Center的人潮直到中午才開始出現，熱度直追疫情來臨前的周六盛況，來店客人幾乎都是大包小包的回家。NorthPark許多店家都看準延後購物的商機，標榜30日之前都有30%至50%的折扣。

不過，還是有些店家預留特定搶手商品，留給黑色星期五搶早的客人。類似GameStop就靠著新問市的PlayStation 5，與Xbox主機與周邊商品 ，在黑色星期五一早7時開門時就賺進大筆業績。同樣搶手的還有150元的Insignia 50吋電視。但就算是看準排隊特惠而來的實體購物人潮，行為模式也大不相同。以Timber Creek Crossing的Walmart為例，雖然還是有160人提早排隊，但多數人都在車內等待，直到開店前45分鐘才有人開始下車排隊。