北德新冠住院比例 逾紅線門檻

達拉斯Parkland Hospital的護理師正在為新冠病患更換點滴。（達拉斯晨報）

達拉斯晨報報導，北德醫療區（North Texas Region）的新冠住院病患已經達到2300人，占全部住院病患的15.04%。由於此一比例已經連續多日都在15%以上，如果新冠住院比例無法在感恩節假期或稍後降到15%以下，醫療區下轄的19個縣份就得執行進一步管制作為，酒吧關門、店家降低用餐人數。

誇張的是，某些小型醫院的住院病患竟然超過100%。其中包括洛克沃爾縣的一家醫院，病患比例已經達到120%，也就是該院只有60張病床，卻收治了72位病患。其中更有高達75%是因為新冠而住進醫院的，遠遠超過15%的門檻。

州長艾伯特10月7日以行政命令設定所謂「紅線」，也就是如果某個醫療區的新冠住院比例，連續七天超過15%，則屬於該醫療區的縣份就必須將營業處所的留容人數降到50%，不得再以最大容量的75%繼續營業。同時，一旦降級，就必須連續七天都低於紅線，才能恢復到75%的留容人數。

北德醫療區的19個縣份包括達拉斯、泰倫特等人口眾多的大縣，與洛克沃爾（Rockwall）、Cooke、Hunt等小縣。在感恩節假期前，區內許多醫院就已經超過或逼近15%的紅線，因此包括達拉斯縣縣長詹金斯（Clay Jenkins）等地方官都呼籲，第一線醫療人員需要大家的幫忙，拜託大家延後聚會或減少碰面，以免公衛與經濟再次受挫。

德州 整體來看，截至27日為止，共有8518名新冠患者住院。全州22個醫療區中，九個至少已經越過15%門檻一天以上，其他各區也都在門檻附近。最糟的艾爾帕索一地，35%的住院病患來自新冠感染。