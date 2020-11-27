感恩節後 強烈暴風雨將來襲

在今年感恩節期間，受強有力的暴風雨系統影響，街頭洪水和龍捲風正在向德州移動。（視頻截圖）

感恩節之後，德州 將變冷。在感恩節期間，受強有力的暴風雨系統影響，街頭洪水 和龍捲風正在向德州移動。

據休士頓 ABC13報導，當地低溫會降到40華氏度和50華氏度，白天溫度將升至70華氏度，民眾會注意到濕度也在上升。這是因為即將到來的溫暖鋒線會帶來感恩節夜晚的陣雨。

感恩節後進入德州的大型天氣系統將在27日為休士頓帶來強烈雷暴。雖然當局主要關注的是大雨和街道洪水，但緩慢移動的冷鋒前後的一些風暴可能會旋轉，並產生單獨的龍捲風。

隨著溫度在60華氏度左右徘徊，28日大部分時間都將潮濕，全天候都有陣雨。雖然對於惡劣的天氣來說，溫度太冷了，但是周六仍然可能發生街道洪水。

隨著溫度持續下降，降雨可能持續到29日上午。周五至周日上午的總雨量為2-5英寸，偏遠地區的降雨為6-8英寸。由於最近兩個月天氣相對乾燥，因此當地的小河，河灣和河流應該能毫無問題地容納這種降雨。

到29日下午會變乾燥，因為西北地區開始出現冷風。30日將是晴天，但寒冷的天氣只有50華氏度左右。預計下周二將在30度左右，德州東南部的部分地區可能會出現輕度凍結和霜凍。通常，12月的第一個星期左右會成為本季度第一個凍結日期。