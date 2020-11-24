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美南僑青體驗台灣文化  收穫豐碩

休士頓訊
羅復文及陳奕芳分別鼓勵學員，藉由這次研習認識台灣文化。（僑教中心張瑞蓮提供）
羅復文及陳奕芳分別鼓勵學員，藉由這次研習認識台灣文化。（僑教中心張瑞蓮提供）

為期4週的「2020年海外青年導覽台灣線上文化研習營」於11月21日圓滿結束；這項由休士頓華僑文教服務中心主辦、休士頓臺灣同鄉會協辦的線上課程，吸引50名美南地區8至12年級在學青少年報名參加。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文及文教中心主任陳奕芳分別於始業式中，鼓勵學員體驗傳承臺灣文化的融合與多元，進而發揮力量在海外發揚光大。

此次活動規劃美食、廟宇民俗、原住民、太極晨運及本土語言等5個最具代表台灣特色的單元，讓學員們在短短4週12小時的課程中認識台灣文化的精髓。老師們以自製的投影片、短片、線上遊戲等不同教學方式與學員互動，增添線上課程的活潑及趣味。僑務顧問陳逸玲特別在美食單元中示範肉燥飯烹煮過程，獲得熱烈迴響；廟宇文化單元360度盡覽高雄三鳳宮，向學員們娓娓道出廟宇建築設計；台灣原住民16族的分布區域、各族圖騰意涵等內容都激發大家對台灣原民文化的好奇心；學習台語更是課程中一大亮點，學員們跟著老師練習繞口令、諺語及歌謠，在哼唱中加深對臺灣文化的印象。

在結業式中，老師分享同學們繳交的自製臺灣美食短片、三太子圖繪面具、原住民圖騰創意設計、繞口令與歌謠短片及太極宣傳摺頁設計等成果，並頒發全勤證書及參賽優勝獎勵。陳奕芳對學員們的表現讚不絕口，並感謝志工的付出與辛勞。家長們也表示課程安排緊湊，子女參加課程後，對台灣文化產生濃厚興趣，期待明年繼續報名參加。

美南僑青學習成果豐碩，作品琳瑯滿目。（僑教中心張瑞蓮提供）
美南僑青學習成果豐碩，作品琳瑯滿目。（僑教中心張瑞蓮提供）

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