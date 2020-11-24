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年關近防犯罪 華人聯防出擊

休士頓訊
休士頓華人治安聯防自衛隊在惠康超市前提醒民眾，假日期間應注意防範。（Hunter提供）
休士頓華人治安聯防自衛隊在惠康超市前提醒民眾，假日期間應注意防範。（Hunter提供）

立秋以後，美國總統大選漸近分曉，社會各階層的分裂與日益嚴重的冠狀病毒病例爆增，使目前疫情排名全美第一的德州，休士頓籠罩在不安的陰影中。

據休士頓警察局公開資料顯示，近一個月來，兇殺搶劫暴力犯罪驟增，上周一位西裔員警在勤務時間外被槍殺，原因至今不明朗。

中國城附近商家，居民區又頻繁發生持槍搶劫，砸車偷竊與空巢等犯罪傷害！前不久有一位華裔女子在光天化日之下被非裔嫌犯肆無忌憚地上車偷竊，被驚覺後竟然用槍頂住被害人頭，從容逃逸。

年關將近又正是華人容易大量攜帶現金的時期，為了防止在疫情蔓延和政情動盪下，大規模地針對華人的犯罪傷害，休士頓華人治安聯防自衛隊發起人Hunter 於本月20日組織華人義工骨幹再出重拳！在休士頓最容易發生針對華人犯罪傷害的王朝、惠康廣場及敦煌等購物廣場大張旗鼓地進行犯罪防範宣傳！

這次活動中感謝Four seasons food Inc 的工作人員Ariel、財務規劃師 Catherine Lee、北美亞洲國際大舞台總導演、著名武術家陳連紅、敦煌廣場藍色移動手機店老闆、華人旅遊接送公司的湯山林小姐以及多次抓捕搶匪和小偷、為華人社區立下汗馬功勞的Security Company Mr.Omega 和恵康超市警衛Henry Chen先生勇敢地走在了前面！

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