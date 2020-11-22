疫情衝擊 休士頓傳奇企業成追憶
在包括新冠肺炎疫情推波助瀾下，休士頓人在過去11個月中，多家傳奇企業面臨倒閉衝擊。
●Luby's
這家家庭自助餐自1947年開始營業，今年9月宣布將精簡，但休士頓地區仍有13家開放。
●Disco Kroger
這家位於肯塔基州的公司11月宣布，位於2300 Montrose的店面將於2021年1月關閉。
●星巴克
位於River Oaks購物中心著名的「世界末日」（end of the world）星巴克於3月關閉，關閉原因與疫情無關。Chron此前報導，該品牌在300呎範圍內出現三家，有點誇張。
●Midtown Fiesta
位於中城區的拉丁美洲超市，於今年7月關閉，這家超市以新鮮農產品聞名。
●德州醫學中心Shriners兒童醫院
在休士頓營運百年後，該醫院宣布在2021年上半年移至Galveston。該醫院於1920年開業，1996年遷移至目前所在地，在休士頓地區照顧燒傷、骨科、脊髓受傷與唇顎裂的兒童。
●Big Texas Swing
北休士頓之名舞廳7月宣布，受疫情影響，停業無法倖免。客戶透過GoFundMe替員工籌資7000多元。
●Joan Pillow Bridal Salon
Joan Pillow可說是休士頓新娘時裝界頭號人物，將於本月底停止當地的工作室。
●AMC Studio 30
擁有23年歷史，位於休士頓西南Dunvale Road 2900號街區老牌電影院，11月正式關閉。
●Belden's Food Market
在猶太區很受歡迎的雜貨市場，經過50年經營，於今年1月關閉，主要原因是業主Richard Beldnen退休，新零售商競爭等。
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