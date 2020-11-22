疫情衝擊 休士頓傳奇企業成追憶

經過50年營業，猶太社區受歡迎的Belden's Food Market於1月關閉。（Belden's Food Market）

在包括新冠肺炎疫情 推波助瀾下，休士頓 人在過去11個月中，多家傳奇企業面臨倒閉衝擊。

●Luby's

這家家庭自助餐自1947年開始營業，今年9月宣布將精簡，但休士頓地區仍有13家開放。

●Disco Kroger

這家位於肯塔基州的公司11月宣布，位於2300 Montrose的店面將於2021年1月關閉。

●星巴克

位於River Oaks購物中心著名的「世界末日」（end of the world）星巴克於3月關閉，關閉原因與疫情無關。Chron此前報導，該品牌在300呎範圍內出現三家，有點誇張。

●Midtown Fiesta

位於中城區的拉丁美洲超市，於今年7月關閉，這家超市以新鮮農產品聞名。

●德州醫學中心Shriners兒童醫院

在休士頓營運百年後，該醫院宣布在2021年上半年移至Galveston。該醫院於1920年開業，1996年遷移至目前所在地，在休士頓地區照顧燒傷、骨科、脊髓受傷與唇顎裂的兒童。

●Big Texas Swing

北休士頓之名舞廳7月宣布，受疫情影響，停業無法倖免。客戶透過GoFundMe替員工籌資7000多元。

●Joan Pillow Bridal Salon

Joan Pillow可說是休士頓新娘時裝界頭號人物，將於本月底停止當地的工作室。

●AMC Studio 30

擁有23年歷史，位於休士頓西南Dunvale Road 2900號街區老牌電影院，11月正式關閉。

●Belden's Food Market

在猶太區很受歡迎的雜貨市場，經過50年經營，於今年1月關閉，主要原因是業主Richard Beldnen退休，新零售商競爭等。