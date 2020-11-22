達拉斯警逮一嫌 涉多起槍擊兇案

警方日前逮補Harris，據信與之前發生一系列暴力、槍擊案相關。(Ellis縣監獄)

達拉斯晨報20日報導，達拉斯警方18日在Celina逮補31歲的Jeremy Harris，這是警方調查近期一系列暴力槍擊 案的重大突破。

過去一陣子，達拉斯附近發生多起暴力事件，達拉斯警局助理局長Avery Moore說，「我們相信謀殺並無其他動機，而是隨機發生。」每次槍手都對準駕駛座窗戶，將駕駛人擊斃後，便開受害者的車離去。

達拉斯警方20日宣布，他們起訴來自Red Oak的Harris謀殺罪，謀殺始於10月31日，至被捕時，至少犯下四起謀殺。

Harris被指控在18日殺死一名60歲男子後，因謀殺罪被警方逮捕，調查人員得到重要提示。警方將這些罪行聯繫起來，警方並查到Harris通過手機 紀錄，和這些犯罪現場有所聯繫。

達拉斯警方日前發布有關車輛的影片，其中涉及日前造成兩人死亡的致命槍擊案中，一輛黑色雪佛蘭Tahoe，該槍擊案中，兇手逃離時，便駕駛這輛車。

當警方搜索Harris公寓時，發現其在被捕的前幾天，試圖從該黑色SUV取下黑色輪圈。警察 並在該輛車中找到手槍，專家證實，該把槍枝是在犯罪中使用的武器。

目前警方正尋找其他可能的槍擊案，了解Harris是否參與其中。