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處理新冠屍體 囚犯要求報酬

德州訊
艾爾帕索縣拘留所囚犯被調派到太平間協助屍體處理工作。（ABC13視頻截圖）
艾爾帕索縣拘留所囚犯被調派到太平間協助屍體處理工作。（ABC13視頻截圖）

艾爾帕索(El Paso)太平間超負荷承載了死於新冠病毒的人，該縣拘留所囚犯被派往協助太平間等待驗屍的屍體處理工作。這些囚犯在社區中所做的工作通常是無償的，但縣警局發言人Chris Acosta說，這些囚犯拒絕從事該工作，除非得到報酬。目前他們的薪資是每小時賺2元。

據休士頓ABC13報導，拘留設施的受託人計劃中，有四名到八名囚犯每天早上8時至下午4時擔任社區工作的義工，從事這項工作的囚犯都是輕罪，是被最低程度拘留的人。

Acosta說，輪班從周一開始，但無法透露這些囚犯在太平間所做工作的確切性質，但是囚犯及一名副警官和兩名拘留官都得到個人防護裝備，且必須佩戴。

圖像和視頻顯示，這些囚犯將屍體轉移到在醫療檢查辦公室外設置的八個（即將成為十個）移動太平間。Acosta說，這是一個臨時任務，而該縣正在等待國民兵到來。自9月初以來，西德州較遠城市住院的新冠病毒患者數量猛增了近十倍。

本月初，美國國防部派遣醫療隊提供幫助，為當地的殯儀館準備額外的冷藏存儲空間。 艾爾帕索縣在本周四和周五共記錄了45起新的死亡案例。根據該市最新統計，大約有1105人住院，其中319人接受重症監護。

Acosta說，縣市官員試圖關閉不必要的企業，以減慢病毒傳播的嘗試，但是該決定引發法律糾紛和混亂。很多企業都打電話到她的辦公室，詢問各自的業務要不要關閉，人們對此非常困惑。他們只是在努力遵循法官的裁定並遵守法律。

13日晚些時候，州上訴法院再次阻止了原定於12月1日結束的艾爾帕縣非必要業務關閉的政策。該縣縣長Ricardo Samaniego於10月29日發布關閉命令，以減緩最近一次新冠病毒在社區傳播，但一群當地餐館和德州檢察長Ken Paxton用訴訟以反對該政策的執行。

當詢問在太平間工作的囚犯暴露於病毒的情況下，如何確保監獄其他囚犯的安全時，Acosta說，對進入縣大樓的任何人都進行篩查，包括詢問症狀和測體溫。

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