聖安東尼奧2披薩店 入選全美百佳
聖安東尼奧市（San Antonio）兩家披薩店入選全美100家最好吃披薩店。
旅行社Italy4Real近日發布全美100名最好吃披薩店，聖安東尼奧市的Big Lou's Pizza 和Dough Pizzeria Napoletana 分列13名和85名。
Italy4Real旅行社是根據社交媒體上照片被標籤（tag）數量排名。該旅行社收集了1000家披薩店，最後從中選出了100家。
Big Lou's Pizza店有20年歷史，位於城市東邊，在社交媒體上有2萬3354個標籤照片。Dough Pizzeria Napoletana有6585個標籤照片，該披薩店在聖安東尼奧市有兩家店。
Big Lou's Pizza店由一對夫婦經營，他們在2000年5月19日開張，披薩店地址為2048 S WW White Rd. ，該店以42寸大披薩著名，後來該店在全美出了名，2009年上了電視節目。
另一家披薩店Dough Pizzeria Napoletana於2007年在6989 Blanco 路開了第一家店，2018年於市中心的518 S Alamo St. 開張。這家披薩店也上過電視節目。
Italy4Real旅行社的百佳披薩店中，紐約的Eataly披薩店榮登第一。德州另外還有六家披薩店入選。其中奧斯汀（Austin）和達拉斯（Dallas）分別有兩家，Plano和休士頓分別有一家。
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