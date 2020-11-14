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休城提供220萬經費 送餐弱勢族群

編譯組／綜合報導
休士頓Himalaya餐廳將配合市府供餐。（圖源：Himalaya Restaurant & Catering）
休士頓Himalaya餐廳將配合市府供餐。（圖源：Himalaya Restaurant & Catering）

休士頓市議會13日批准220萬元的紓困經費，透過Health Equity Response計畫與休士頓地區的外燴業者Lemond Kitchen的合作，由餐廳在年底之前每周製作2萬份餐點，提供給弱勢族群或受新冠影響的民眾。

參加的餐廳包括Brooks Family Foods、Burns Original BBQ、Cool Running's Jamaican Grill、Dona Maria、Ester's Cajun Cafe & Soul Food、Himalaya Restaurant and Catering、Langstead Catering、Lucille's 1913、Ray's Real Pit BBQ Shack、Seafood Heaven、Silvana's Catering、Vela Seafood。

符合送餐資格的民眾為，年長者，高風險或獨居者，身心障礙者，18歲以下青少年的家庭，低收入或無業者。不過餐廳與民眾都必須在31個指定的郵遞區號（ZIP code）之內，分別是77003、 77004、 77009、 77011、 77012、 77016、 77020、 77021、 77022、 77026、 77028、 77029、 77033、 77036、 77040、 77045、 77051、 77053、 77060、 77071、 77072、 77074、 77076、 77078、 77081、 77087、 77088、 77091、 77093、 77099、 77489。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）表示，疫情影響了市民滿足自己與家人基本需求的能力，這項計畫不僅能幫助本地餐廳與員工度過難關，還能為經濟困窘的市民提供餐點。

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