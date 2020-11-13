休城巡警槍擊案 雙方各執一詞

24歲的索利茲被控槍殺巡佐里奧斯。（休士頓警局）

休士頓 市警局巡佐里奧斯（Sean Rios）9日遭到槍擊 致死，案情再度出現轉折。嫌犯索利茲（Robert Soliz）的家人以匿名方式告訴ABC 13電視台，索利茲沒有理由攻擊員警，他是合法自衛。該名家人說，里奧斯沒穿制服、沒出示警徽，還手持槍械一直逼近，「我的兄弟」（my brother）叫他止步，給他警告，但里奧斯還是不聽，最後才會發生槍擊案。

休士頓警局早前證實，里奧斯確實沒穿制服，他當時正要去布希洲際機場 值勤，接下午2時的班。休士頓警局局長阿瑟汶多（Art Acevedo）10日告訴ABC電視台，警方相信索利茲9日稍早曾在休士頓北區朝其它車輛開槍，然後才發生里奧斯的槍擊案。阿瑟汶多說，他們相信里奧斯目擊了事件，然後介入，才會喪命。

索利茲之前曾在2014年觸法，今年2月才以100元交保，指控是非法持槍。另外還包括持有大麻，並在2017年以死要脅女友。但是索利茲的律師魯尼（Paul Looney）強調，一碼歸一碼，壞人會做好事，好人也會做壞事，休士頓警局不是適合的調查單位，阿瑟汶多也有利益衝突，他主張全案應交由其它執法機關調查。

阿瑟汶多12日晚間回應調查問題。他說，除了警局內部會公平、詳盡、公正的調查，哈里斯縣檢察長辦公室的民權部門也會進行平行、獨立的調查。