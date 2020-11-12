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父往生投票？同名兒登記選民

編譯組／綜合報導
休士頓地方電視台調查，未發現亡者參與大選投票。（哈里斯縣書記官辦公室提供）
休士頓地方電視台調查，未發現亡者參與大選投票。（哈里斯縣書記官辦公室提供）

休士頓KHOU-11澄清小組（VERIFY）最新貼文顯示，大選之後的許多傳言，經過查證之後並非事實，屬於錯誤資訊（misinformation）。其中之一就是，例如威斯康辛州的選票比選民多，因此有人傳言是有心人士假冒死者身分投票。但VERIFY查證後發現，威斯康辛因為法令特別，就算選舉日當天都可以登記投票，因此登記選民確實多於票數。

而另一起假冒死者身分投票的傳聞，起於一名生於1902年的密西根州居民William Bradley，他雖然已經死亡但卻被發現在2020年的大選中投了票。經過查證後發現，因為密西根的選票追蹤系統是根據姓名與郵遞區號顯示投票狀態，住在48207的選民剛好有兩位都叫William Bradley，生於1902年的老William Bradley是父親，生於1959年的小William Bradley則是兒子。

雖然多數的州都已經設置辨誤機制，但是偶而還是會出現漏洞，例如密西根州就沒發現老William Bradley已經過世。小William Bradley說，系統顯然搞錯了，才會發送兩張選票，但是他父親的選票已經丟了，沒有投票，他本人的選票則是完成郵寄程序，

不過密西根州州務卿辦公室強調，系統還有另一套辨誤機制，自動排除已經過世的人，因此就算選票寄回，也會被當無效，只要在選舉日之前過世的都會被當廢票。而VERIFY的調查也發現，過去15年間，雖然確實有人假冒死者身分投票，但數量很少，不會如網路傳言說的足以左右選情。

至於賓州，看似發給死者的郵遞選票，則是另一段故事。賓州為了保護家暴受害人，會將當事人的生日一律改成1800年1月1日，因此賓州乍看發給220歲超齡老人的選票，其實本人是埋名隱姓的受害者。

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