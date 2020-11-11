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艾爾帕索縣延長封鎖令 不懼州府提告

艾爾帕索訊
艾爾帕索縣長薩瑪尼耶戈(前排右二)下封鎖令卻遭州政府提告，前排左二為州長艾伯特。( 縣長臉書)
艾爾帕索縣長薩瑪尼耶戈(前排右二)下封鎖令卻遭州政府提告，前排左二為州長艾伯特。( 縣長臉書)

艾爾帕索縣因新冠病毒平均住院人數超過1000，縣長薩瑪尼耶戈(Ricardo Samaniego)所下的封鎖令卻遭州政府提告，政令不一致讓防疫效果大打折扣，預期每天的死亡人數將會連創新高。

過去一個多星期，艾爾帕索縣的七天平均住院人數都在1000以上，已確診但還沒康復的人數多達2萬7000人，這是一個月前五倍的數目，證明疫情嚴重的程度。由於疫情失控，縣長兩周前發布封鎖令，禁止理髮店、餐館及各種非必要行業開門營業，但州政府隨即向法院提告，想強迫縣長收回成命，但法院沒有向州政府屈服，允許縣長的封鎖措施延續。

縣長原本希望只封閉14天至11日截止，但鑒於疫情沒有改善，縣長決定繼續延長施行。醫院的停屍間已經滿載，先前預訂的冷凍貨櫃也快不夠用，因此縣政府又租了四個冷凍貨櫃作為臨時停屍間。有些死者的家屬現在不把已故的親人送進停屍間，而是把屍體直接送到殯儀館，招集親友舉行殯葬儀式後立刻埋葬。

病人太多讓醫護人員疲於奔命，因為這是傳染病，防護裝備必須穿戴齊全，否則可能會被感染，還可能把病毒帶回家，讓家人也得病，生理與心理的壓力讓工作人員身心俱疲。男護士尼克羅斯(Nick Rose)指出，現在大家都每天加班，連續兩個星期下來上班時都想打瞌睡，而且看起來近期內情況還會繼續惡化。

縣政府向聯邦急難管理局FEMA求援，聯邦政府承諾將派遣美國空軍的20名軍醫到艾爾帕索縣協助。4月份紐約疫情嚴重的時候，尼克羅斯曾經自願到紐約市協助，他表示艾爾帕索現在的疫情，比當時紐約的還要嚴峻，他過去三周中親眼見到的死者，比從前一年病死的患者還多，由於家屬不准入院探訪彌留的病人，患者在醫院死去時是醫護人員握著他們的手，而這種人間悲劇正天天不停的上演。

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