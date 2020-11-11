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華人疑持兒童色情圖 海關被捕

本報記者／報導
海關檢查華人電子設備時發現其中有色情影片。(Pexel)
海關檢查華人電子設備時發現其中有色情影片。(Pexel)

今年以來常有華人在出入境美國邊境時，被檢查電子設備並懷疑為間諜。不過華裔律師表示，更長久以來的情況則是，海關檢查華人電子設備時發現其中有色情影片，但由於亞裔角色難辨年齡，且美國法律對兒童色情的「零容忍」而被逮捕。

去年曾有華裔畫家因持有兒童色情圖片被捕案例。律師劉龍珠表示，事實上這類事件在華人社區常有發生，卻只有幾次社區名人被抓時才吸引關注，但民眾不知道的案件更多。

他表示，由於許多民眾在電腦手機上有色情影片、圖片、表情包動圖，尤其亞洲人偏好日韓色情小視頻，不少亞裔演員即使已成年，但面容看起來仍年輕。「亞洲人顯小」，他表示，在白人執法人員眼中並看不出年紀，認為「看起來最多16歲，先抓了再說」。

他解釋，由於美國相關法律對兒童色情管治非常嚴格，不僅是真人影片，甚至卡通、漫畫也能構成犯罪，即使角色不是真實的也可能觸法。由於執法人員對此事上本來就偏嚴，因此被抓後，當事方才有機會舉證，證明這個角色或者演員已是成年人。

「真有很多華人出事」，劉龍珠表示，恐怕唯一的辦法只能觀看演員看起來比較成熟，確定是成年演員的影片。此外他也表示，美國執法部門嚴抓兒童色情還常常釣魚執法，常有聯調局或警局設下圈套，「很多華人中招」。

事實上此類事件不僅在美國發生，2018年就曾有一名英國男子Nathan Watts在中國網站上購買的一個性愛娃娃，由於玩偶身材嬌小，亞裔面孔顯得年輕，而被告上法庭。所幸司法機關發現此人並無戀童證據而無罪釋放。

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