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白登勝選 達拉斯共和黨表支持

編譯組／綜合報導
部分共和黨人，對白登當選也表支持。(Unsplash)
部分共和黨人，對白登當選也表支持。(Unsplash)

隨著總統大選選票逐步開出，德州民主黨人士7日慶祝白登（Joe Biden）勝利，稱「美國人民已發出聲音」。達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）希望白登能遏止新冠肺炎，部分共和黨人敦促支持獲勝的白登，然也有人士仍稱「此時並非最終結果」，誓言繼續戰鬥。

拿下賓州和內華達州後，白登獲得的選舉人票，已超過所需的270票，在其他包括喬治亞、北卡羅萊納州等地區，白登至7日開出的選票也領先。

在3日選舉中贏得勝選，代表達拉斯的聯邦眾議員歐瑞德（Colin Allred）對白登表達慶賀之意，期待在國會與總統的合作。

歐瑞德說，「美國人民表達了聲音，這次選舉結果是明確的。那就是白登將是下一屆總統，賀錦麗擔任副總統。我們將有一位領導人，帶領我們解決當前面臨的重大問題。」

共和黨州眾議員傑夫里區（Jeff Leach）推文，承認白登是新任總統，敦促民眾不要對他加以攻擊。「若您的第一反應，是激起仇恨，那您錯了。儘管我沒有投票支持他，但我還是會替我的新總統祈禱。」

達拉斯縣共和黨在聲明中也表示，正式支持新當選的總統，但「目前訴訟仍進行中，戰鬥還沒結束。」

部分共和黨人對質疑選舉過程最終性和合法性持開放態度。「媒體預計的贏家，並非真正贏家。」

詹金斯也期待與政府合作，對抗新冠肺炎。他在聲明中說，「白登是堅強，富有同情心的領導者，我很高興我們將有一個聯邦夥伴。」

達拉斯市長強森（Eric Johnson）同時表示，他期待與共和黨參議員科寧（John Cornyn）及達拉斯國會代表團合作。

部分共和黨人，對白登當選也表支持。前共和黨州眾議員維拉爾巴（Jason Villalba）說，「不僅只是民主黨人支持白登勝利。」

但部分國會層級的共和黨人已暗示，這次選舉暴露出來的分裂，將繼續出現在聯邦政府內。

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