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奧斯汀建築工人 染疫住院率高

德州訊
德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）一份研究報告顯示，奧斯汀的建築工人，比其他專業人士染疫住院的比例高出五倍。（達拉斯晨報）
德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）一份研究報告顯示，奧斯汀的建築工人，比其他專業人士染疫住院的比例高出五倍。（達拉斯晨報）

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）一份研究報告顯示，奧斯汀的建築工人染疫住院比例，比其他專業人士高出五倍。研究團隊分析奧斯汀五個月的住院人數數據，發現建築工人與奧斯汀在8月的住院人數上升有關，尤其多數建築工人都是拉丁裔。

研究顯示，全美有30%的建築工人都是拉丁裔或西裔，這兩個族裔的勞工是其他族裔的兩倍多。尤其拉丁裔的家庭人數多是他們的文化特質之一，多數家庭成員都住在同個屋簷下，大多都有經濟壓力，拚了命也得工作養家。根據德州公共衛生局數據，西裔佔德州人口的40%，染病者佔德州的56%。

研究報告作者之一的Remy Pasco表示，奧斯汀建築工人與住院人數上升有關，代表著新冠病毒已在工作場合散播，工人的健康安全需備受關注及保護。另一名作者Lauren Ancel Meyers說，這份報告研究結果不代表建築工程需停止，只是在證明工人需在工作場合更謹慎的遵守防疫規則，他們的健康安全也必須得到一些保障。報告結果另建議，經常性的替工人檢測是否有新冠病毒，對於減緩疫情是較有效率的辦法。

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