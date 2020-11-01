參議員激戰 雙方廣告攻擊

德州參議員競選激烈，候選人黑格（左）與力拚連任的現任者柯寧（右）紛紛祭出批評對手的負面廣告。（Nexstar Media Group)

德州 聯邦參議院 柯寧（John Cornyn）與女候選人黑格（MJ Hegar）選情陷入膠著，候選人、外部支持團體紛紛打出負面廣告。過去一周以來，有關德州參議院競選的電視廣告，總金額超過2100萬元，大多數都非正面形象。

這些廣告的內容，包括有人說現任共和黨參議員柯寧在華府待得夠久，他簡直是怯懦的。「他向遊說者和特殊利益者保持穩定開放態度」等。

至於他的挑戰者黑格？廣告中的她「搞不定非裔」，「黑格希望對收回警察經費，摧毀德州能源經濟，摧毀醫療保險 」。

賓州大學傳播學教授Kathleen Hall Jamiesen在審查一些超級政治行動委員會（Super PAC）廣告，在柯寧與黑格廣告後指出，「外界組織通常比候選人更醜陋，選民與候選人距離愈遠，遭受欺騙的可能性愈大。」

柯寧在29日開始的廣告，包含「公然欺騙」。廣告中秀出黑格，她告訴記者「我支持碳稅」，但她指的是研擬中的燃燒化石燃料排放費用，柯寧競選團隊有模糊焦點的疑慮。但柯寧發言人Travis Considine堅稱廣告是公平的。他說，黑格一直試圖在碳稅問題上給予模糊答案。

黑格發言人Amanda Sherman說，柯寧的競選內容「操控MJ的聲音，對她所說的話進行不同的解讀。」

廣告追蹤服務分析公司數據顯示，在過去七天，黑格和支持者在電視上花費的廣告費用超過柯寧，分別為1320萬元與810萬元。

Considine說，黑格是在奧斯汀媒體市場外的人，先前沒人知道她是誰，因此她面臨的挑戰，是向選民介紹自己，因此他們決定製作對比廣告。

Jamiesen說，攻擊性廣告作為選舉的工具是完全合法。