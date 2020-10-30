經文處訪美南銀 期許服務社區

美南銀行資深董事長李昭寬（左四）率董事長李承穗（右三）、CEO Mark Simmons（右二）、董事曹桂卿（左三）、Mike Chang（左一）、洪恭儀（左二）、丁昭信（右一）在營業大廳歡迎羅復文（右四）到訪。（記者封昌明／攝影）

下周即將創行滿23年的美南銀行，10月29日迎來駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長羅復文、副領事陳偉玲、柯智文等一行，美南銀行資深董事長李昭寬率董事長李承穗、CEO Mark Simmons、董事曹桂卿、Mike Chang、洪恭儀、丁昭信等在營業大廳迎接，隨後前往二樓會議室進行餐敘及交流，雙方就彼此業務交換心得，相談甚歡。

接待會由美南銀行公關經理Ling Chung主持，她首先報告，該行於1997年由李昭寬和一群來自休士頓、擁有不同背景的工商企業旅館業人士等友人們，共同籌募創辦，總部設在休士頓，首家分行在休士頓糖城（Sugar Land）。截至2020年7月底，美南銀行總資產額接近7億5000萬美元 、總貸款額超過6億美元、資產總額超過8500萬美元。

李承穗說，下周就是她們創業23周年慶，美南銀行就像一個大家庭般的相處融洽，特別是她們新聘請CEO Mark Simmons是業界優秀的人才，未來的目標就是大家一起合作，共同為提升銀行業務而努力，她歡迎羅復文處長等一行的到來，未來經文處若有相關活動，美南銀行都願意為社區貢獻一份心力。

羅復文感謝董事長李承穗的盛情招待，他自7月24日到任以來即馬不停蹄到處展開拜會行程，對於來自台灣 的創行董事長李昭寬的卓越表現表示佩服，美南銀行在他的領導下業務蒸蒸日上，現任的董事長李承穗年輕有為，對於未來科技發展也瞭若指掌，將來一定會為美南銀行開創新局。

羅復文說，他曾外派至馬拉威看到該國的貧窮，到新加坡了解他們的星光部隊與台灣關係密切，到汶萊看到他們是個富裕的產油國家、關島是美國具有軍事意義的要塞，這麼多的經歷讓他了解到台灣的外交處境相當艱難，他們也都盡力為台灣的外交事務努力，而他有幸派駐休士頓，平常除了要與轄區內五個州的政府交流外，也要服務台灣僑民，在這個區域約有20萬左右的僑民，所以休士頓是台灣在美國很重要外交據點。