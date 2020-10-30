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哈里斯縣8提前投票所 24小時開放

編譯組／綜合報導
哈里斯縣的8個投票所從29日上午7時一直開放到30日晚上7時。（哈里斯縣）
哈里斯縣的8個投票所從29日上午7時一直開放到30日晚上7時。（哈里斯縣）

哈里斯縣的居民還想提前投票嗎？好消息是，縣府決定開放8個投票所24小時營運，從29日上午7時一直開放到30日晚上7時，在這36小時期間，合格選民都可以投下你的一票。其中NRG Arena還開放免下車投票。

提前投票將在10月30日晚間7時截止，趕不及的選民只能在11月3日投票。選舉日當天的投票所可以參見HarrisVotes.com.。除了這8個地方，其他的提前投票地點仍然維持正常休息時間，29日晚間10時關門。

延長開放時間的投票地點為：

．Kashmere Multiservice Center：4802 Lockwood Drive

．John P. McGovern Texas Medical Center Commons：6550 Bertner Ave.

．NRG Arena, Hall D：1 NRG Parkway

．Juergens Hall Community Center：26026 Hempstead Highway

．Victory Houston：809 West Road

．Tracy Gee Community Center：3599 Westcenter Drive

．East Harris County Activity Center：7340 Spencer Highway

．Prairie View A&M University Northwest：9449 Grant Road

截至28日晚間，哈里斯縣的提前投票人數已經改寫紀錄，共有127萬281人投票。2016年大選時，哈里斯縣的選票數為133萬8898票。一般預料，30日提前投票結束時，其票數將超過2016年總票數。

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