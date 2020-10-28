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休城3小時4槍擊 兩死多傷

休士頓訊
警方在Old Farm Road的2500街區處理槍擊案。（取自休士頓警局推特）
警方在Old Farm Road的2500街區處理槍擊案。（取自休士頓警局推特）

休士頓26日在三個小時內至少發生了四起槍擊事件，造成至少兩人死亡，兩名少年重傷。

第一起槍擊發生在艾利芙(Alief)社區，造成16歲女孩Mareja Pratt死亡。其表兄妹Kira Walton表示，Pratt在社交媒體上被一名21歲的女性霸凌，稱她是妓女，攪亂她的生活。

隨後這名21歲的女子一條Instagram帖子中叫Pratt與她會面，要求她在Sharpview的10900街區決鬥，而不想要再被霸凌、決定反擊的Pratt赴約了。Pratt在現場被宣布死亡。她的兩個親戚也被槍殺，幸有望存活。

不久後，警方趕赴另一起在West Airport的8600街區槍擊。調查人員最初表示，他們認為槍擊事件與Sharpview上的槍擊事件有關，但並未詳細說明。其中一名男性受害者情況穩定。

而僅僅幾個小時後，警方又被召集到Old Farm Road的2500街區再次發生槍擊。其中一名成年男子被殺，一名11歲男孩受重傷。

隨後又一次槍擊事件在Beaconridge的5900街區發生。一名16歲在打籃球的男孩受了重傷。

休士頓的暴力犯罪明顯增加，市長透納(Sylvester Turner)希望增加警力，在年底之前改變這一狀況。

槍擊 休士頓 霸凌

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