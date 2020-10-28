德州部署國民兵 大選進駐維安

德州國民兵計劃部署，並表示可派兵力進駐都會區。（美聯社）

德州國民兵 26日稱，在11月3日大選之前，最多可以向該州各城市派遣1000名兵力。

國民兵發言人Brandon Jones表示，部署與選舉無關，部隊也不會駐紮在投票站。他說，這是維和努力的延續，始於今年夏天的反警察 暴行抗議。

據「聖安東尼奧快報」（San Antonio Express-News）報導，國民兵可能被派往五個主要城市，包括休士頓、達拉斯、福和市、奧斯汀和聖安東尼奧。報導稱警國民兵可能會在本周末盡快到達。

州長艾伯特（Greg Abbott）在5月下旬時啟動國民兵，當時發生一系列示威遊行，以示對明州警察殺害弗洛伊德（George Floyd）的抗議。

在夏季休士頓附近為弗洛伊德舉行的葬禮中，警方也要求其他機構提供幫助，他們認為這可能是與抗議者和反抗議者大規模集會的地方。其中還包括美國海關與邊境保護局（CBP）也參與大規模部署，其中包括來自CBP的邊境巡邏隊的66名具軍事裝備的人員（paramilitary）。

據德州論壇報報導，州長發言人27日表示，休士頓市長並沒有聯繫州長或國民兵。達拉斯市長發言人也表示，並未注意到其市內有潛在的部署。

全國的執法機構最近都在為選舉之夜的抗議或其他動亂做準備。奧斯汀，艾爾帕索(El Paso)、聖安東尼奧和福和市的警察部門此前曾表示，警員們正在為示威做計畫。另外，聯邦調查局在達拉斯的總部辦公室警告說，極右翼極端分子可能在大選前後對北德州構成暴力威脅。