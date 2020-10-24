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創舉一炮而紅 周浩恩前景看好

記者封昌明／休士頓報導
台灣移民第二代的周浩恩，是德州政治史上最年輕的官員之一，前途一片看好。（記者封昌明／攝影）
台灣移民第二代的周浩恩，是德州政治史上最年輕的官員之一，前途一片看好。（記者封昌明／攝影）

此次被Chirs Hollins任命全權負責「免下車投票」的周浩恩（Benjamin Chou)是華裔移民的第二代，父母來自台灣，父親周嘉靖任職石油公司近30年，目前已退休住在糖城，他們大部分時間都在參與福遍中國教會的義工工 作，在獲知周浩恩將出任哈里斯縣選舉事務「創新部主任」時也都與有榮焉，他可能是全美最年輕的政府官員之一，前途一片看好。

周浩恩畢業於糖城的Dulles高中，大學在RICE法學院就讀，之後到芝加哥的西北大學修得商學及法學等雙碩士，自幼即是品學兼優的好學生，目前單身，父母每周日都會固定由糖城駕車至城中區與他一同共進晚餐，聊一聊他生活及工作的近況，這對他來說是非常溫馨的時刻，他非常期待。

與Chriss Collins結緣是在今年5月，當時他們和一群對政治有興趣的朋友聚會時而相識，他們相談甚談，並且也聊到「免下車投票」的創舉，在周浩恩表達出興趣後，6月就被延攬入閣，並且指定他擔任創新部主任，全權負責「免下車投票」的選舉工作。

再過兩天就滿30歲的周浩恩說，他們從7月10日就開規劃，兩個政黨都派代表來看過，當時他們都並未表示意見，直到10月13日早上7時投票開始，他們8時就收到最高法院通知被告，他當時也覺得莫名其妙，被告的理由他們也是百思不得其解，好在最後最高法院判他們是合法的，

周浩恩兩年前才回過台灣一次，去過桃園、宜蘭、屏東等地遊覽，他大讚在台灣吃得好、東西便宜，有好山好水，有很濃厚的人情味，都讓他非常懷念，不過他印象最深刻的還是台灣環保概念，家家戶都備有各種環保筒，民眾也都遵守政府的規定把環保做得很好，這讓他印象非常深刻。

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