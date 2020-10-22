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議員連任苦戰 華裔選民成關鍵

達拉斯訊
布蘭諾一帶華裔對里曲的連任之路可能有關鍵作用。（Jeff Leach選戰網頁）
布蘭諾一帶華裔對里曲的連任之路可能有關鍵作用。（Jeff Leach選戰網頁）

德州眾議會最可能翻藍的席次之一，是達拉斯北邊布蘭諾市(Plano)與艾倫(Allen)一帶富裕的第16選區，現任州眾議員傑夫里曲(Jeff Leach)面臨苦戰，華裔選民的選票可能有決定性的影響。

北德州一向深紅，傑夫里曲在2012年首度參選時，民主黨根本沒有推出對手；2016年的選舉中他以17%的懸殊差距獲勝，但是2018年競選連任時他差一點馬失前蹄，僅以些微的差距過關。下個月的選舉中，看起來他會被民主黨的對手打敗，因此他與競選團隊正在努力挨家挨戶地拜票，因為時間經費有限，他只能拜訪中間選民(moderates)。

周六上午他帶兒子參加足球比賽後，與助手開始拜票，打算那一天敲2000戶居民的門。院子裡插著川普牌子的不用拜訪，紀錄冊上登記為共和黨員的住宅也可以跳過，因為這些幾乎全是鐵票。敲門時大多數都沒人應門，他會在門把上掛一張催票卡。那天走了20分鐘的路程以後，終於有一家應門了，那位男性屋主問他：「你是代表共和黨還是民主黨？」他答說「共和黨」，那人不客氣的回說「我是民主黨員」，然後用力把門摔上，讓他碰了一鼻子灰。

上一次德州眾議會民主黨居多的時候是18年前，但傑夫里曲慨嘆今年很可能翻藍，許多加州、紐約州的居民因為工作機會多、學校好、房價相對便宜而遷到這個選區，亞裔和西語裔人口成長迅速，把柯林縣的偏僻地區轉換成郊區，也使政治風向翻轉，由於川普的人格與言行，看不起他的人對他恨之入骨，連帶把共和黨的其他候選人也一起唾棄，讓傑夫里曲陷入今日的窘境。

民主黨推出的對手是羅倫佐桑切斯(Lorenzo Sanchez) ，他可以運用的競選基金比傑夫里曲多很多，因此在電視廣告戰方面佔盡優勢。布蘭諾居民超過25萬人，非正式的估計認為華人居民多於3萬人，因此華人選票對傑夫里曲的政治前程或有決定性的影響力。

民主黨 共和黨 德州

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