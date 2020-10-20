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德州選民投票難度 全美居冠

德州訊
德州選民的投票門檻最高。(德州州務卿辦公室臉書）
德州選民的投票門檻最高。(德州州務卿辦公室臉書）

德州論壇報（Texas Tribune）最新評論稱，在全美50州中，哪個州選民登記投票存在的難度最大？答案是：德州。這個說法並非空穴來風，而是根據北伊利諾大學（Northern Illinois University ）、傑克遜維爾大學（Jacksonville University )及中國武漢大學的政治學者，所研究的「投票成本指數」得出的結論。

從表面來看，似乎德州選民投票並非問題多多。截至10月15日夜，德州已經有登記選民的逾10%，大約200萬人通過到投票站或郵寄方式投票。這是一個令人鼓舞的信號，似乎是投票人數高於正常標準，或者是當地選民非常急切投票。可是令人關注的是，德州在投票系統中處處設置障礙，當與其它州進行比較，德州在這方面是排行墊底。

從深一層觀察來看，德州的投票法和選舉法一直存在兩個陣營持久爭執，一方選民希望消除投票障礙，另一方陣營希望對選舉過程提供更多保障。雖然雙方都堅持維護自己觀點，但立場多少有些薄弱。較突出的爭執點包括選民身份證和現行法律條文規定，例如，德州各縣選民赴投票站投票及郵寄投票數量分配、有資格郵寄投票選民及是否設置路邊投票等。

研究表明，德州規定在選舉日前30天是選民親自現身（in-person）登記最後期限，當地投票站數減少逾50%，德州是全美選民登記法最嚴苛的州。而在其它提供選民投票便利的州，有網上選民登記、自動選民登記以及允許選民可以最晚在選舉日當天登記。還有郵寄投票，德州規定，郵寄投票選民年齡段限制為65歲及以上選民，在牢房中的合格選民以及投票期間不在縣居住地的選民，還有殘障選民等。

部分州允許前往投票站投票選民只需登記即可，而不是德州要求投票選民必須攜帶有照片的身分證件。根據全美選舉計畫（United States Election Project），德州是美國選民投票率最低地區之一，2018年僅佔合格選民總人數的45.6%，全美平均水平是49.4%。2016年總統選舉中，德州的投票選民比例是51.4%，而全美當時平均為60.1%。

從現在來看，投票成本指數是對1996年以來有關選舉各項數據更新。2016年，德州與印第安納州、田納西州、維吉尼亞州及密西西比州並列倒數第五。這次新統計結果，德州與喬治亞州、密蘇里州、密西西比州及田納西州一起，位於其它各州之後。評論稱，或許德州投票率偏低與投票法等多種限制有關，或許有資格選民投票意願不大，而德州投票法或許給公民參與度較低提供了籍口。

評論最後說，若德州立法者的目標是讓更多選民出來投票，如果能夠讓更多民眾出來投票，他們就應將投票法變得更容易更便捷。

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