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鼓勵選民投票 百威啤酒製造廠捐潔手液

達拉斯訊
百威啤酒製造廠捐贈6500加侖潔手液給德州選務辦公室。(Budweiser網頁)
百威啤酒製造廠捐贈6500加侖潔手液給德州選務辦公室。(Budweiser網頁)

百威啤酒(Budweiser)製造廠安海瑟-布許集團捐贈6500加侖潔手液給德州選務辦公室，讓親自投票的選民與選務工作人員預防染疫。

安海瑟-布許集團(Anheuser-Busch)在德州設有大啤酒廠，而潔手液(hand sanitizer)的主要成分是酒精，因此酒廠稍微改變製程生產潔手液很容易。德州最高法院7日宣判，不准哈里斯縣給所有選民都寄通訊投票申請書，因此不符年齡與殘障等資格的選民仍然必須親自投票，即使害怕被傳染新冠病毒也必須面對風險。另外，艾伯特(Greg Abbott)州長規定每個縣只准有一個地方收受郵寄選票，民主黨領袖指責，這些舉措都是共和黨籍執政者蓄意壓抑少數族裔選民投票意願(voter suppression)的行動。

安海瑟-布許集團指出，為了鼓勵選民踴躍出席投票，公司捐贈6500加侖潔手液，讓各個投票所都有充分的消毒物資供選民和工作人員使用。德州最高法院7日也同時宣布，德州的提早投票可以照預定計畫從10月13日開始，民眾可以從那天起到10月30日之間到投票所投票。

民主黨領袖呼籲選民盡早投票，第一是為了避免人潮，減少染疫的風險；再者是如果忘了帶有效證件，還有時間彌補；第三是提防共和黨掌權者又施出某種伎倆，讓川普可以在德州獲得優勢。提前投票的地點與開放時間，請先上州務卿辦公室的teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/mvp.do網頁查詢。

正式投票日是11月3日，那天從上午7時到晚間7時之間都可以去投票，只要在下午7時之前站入隊伍，就一定可以完成投票。投票所關閉之後，計票工作開始，州民勢必會在電視機之前守候，看看自己支持的候選人得票情況如何。因為通訊投票的郵戳如果是11月3日下午5時之前，到4日收到都還可以計入，所以計票不可能在3日全數完成。

通訊投票 德州 民主黨

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