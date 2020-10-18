德州登記選民爆增 破歷史紀錄

達拉斯晨報報導，根據德州 州務卿辦公室透露，目前德州已有1695萬德州人登記選民，參加今年大選，打破過去數字。

這個數字，比2016年總統大選的1510萬人登記選民增加185萬。在9月22日至10月12日間，增加近30萬選民登記 。

而在人口增長情況下，2016年的1510萬選民登記，與今年的1695萬選民，均占德州投票 年齡人口的78%。

在提早投票（Early Votina）方面，前三日選舉情況來說，丹頓縣（Denton County）有21%註冊選民運用親自遞送或郵寄方式投票，領先德州其他地區。柯林縣（Collin）19%名列其後，接著是達拉斯縣的15%與泰倫特縣（Tarrant County）的14%。

若以德州人口最多的八個縣相比，哈里斯縣有16%選民進行提早投票，貝爾縣（Bexar County）14%，特拉維斯縣（Travis County）16%，艾爾帕索縣（El Paso County）14%。

在提早投票前三天中，哈里斯縣以39萬9713票領先，至16日投票總數增加至50萬人。

達拉斯縣13日（周二）則有5萬9905人親自投票，打破2016年創下首日提早投票紀錄的5萬8775人。