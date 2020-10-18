我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

萬聖節燈光秀 疫期照搞鬼

編譯組／綜合報導
加西亞家族自2015年，每年萬聖節、聖誕節都在自家前院舉行燈光秀。（圖下載自Garbel Garcia臉書）
加西亞家族自2015年，每年萬聖節、聖誕節都在自家前院舉行燈光秀。（圖下載自Garbel Garcia臉書）

萬聖節將至，德州沿岸城市聖體城（Corpus Christi）加西亞家族（Garcia）住宅前院，按照慣例，今年仍精心佈置以萬聖節為主題的燈光秀供民眾參觀。今年主題包括「驚悚」、「亞當的家庭」與迪士尼世界特色等，驚悚的前院還增加一幅12呎長，擁有「靈動眼睛」的骷髏，增添鬼怪風。

加西亞家族自2015年以來，都在其位於的3425 Austin St.前院，佈置以萬聖節和聖誕節為主題的燈光秀。

萬聖節期間，該屋配置數十種怪異裝飾品，成千上萬盞燈，每天晚上隨著季節性音樂舞動著。

參觀演出的觀眾，可透過100.7 FM收聽主題節目，安全的坐在車中，保持社交距離。

23歲的Gabriel Garcia說，「這座城市除假期有些大活動外，幾乎沒有其他，我想改變此狀況，希望給社區帶來點魔力。」

每年，加西亞家族都要花費約兩至三星期進行構思與佈置，「今年是重要的一年」他說，「疫情使孩子感到難受，希望提供他們一個安全的環境享受萬聖節。」

萬聖節燈光秀將持續至10月31日，萬聖節之夜將準備糖果，並將表演延長至午夜。聖誕節假期的另一場燈光秀自感恩節開始每晚舉行，至隔年1月3日。

10月燈光秀將於周日至周四晚間7時到10時，周五、周六從晚間7時到11時。

萬聖節 聖誕節 迪士尼

上一則

德州登記選民爆增 破歷史紀錄

下一則

選舉拚花招 地下打到天上

延伸閱讀

發持槍照華生促校方撤懲罰 法官否決

發持槍照華生促校方撤懲罰 法官否決
社媒發持槍照被校方處罰 華生要求撤除懲罰被法官否決

社媒發持槍照被校方處罰 華生要求撤除懲罰被法官否決
德州欲廢同一政黨投票制 聯邦法官阻止

德州欲廢同一政黨投票制 聯邦法官阻止
灣區又拉警報 周末熱浪+焚風… 高危野火天氣

灣區又拉警報 周末熱浪+焚風… 高危野火天氣
網路+自販 中古車生意讓這對父子身價一天多50億美元

網路+自販 中古車生意讓這對父子身價一天多50億美元
「神力女超人1984」再延期 聖誕節搶票房

「神力女超人1984」再延期 聖誕節搶票房

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
圖為川普13日晚於賓州造勢活動現場。(美聯社)

川普賓州造勢：年底前生產1億疫苗 終結疫情

2020-10-13 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民