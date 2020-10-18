萬聖節燈光秀 疫期照搞鬼

加西亞家族自2015年，每年萬聖節、聖誕節都在自家前院舉行燈光秀。（圖下載自Garbel Garcia臉書）

萬聖節 將至，德州沿岸城市聖體城（Corpus Christi）加西亞家族（Garcia）住宅前院，按照慣例，今年仍精心佈置以萬聖節為主題的燈光秀供民眾參觀。今年主題包括「驚悚」、「亞當的家庭」與迪士尼 世界特色等，驚悚的前院還增加一幅12呎長，擁有「靈動眼睛」的骷髏，增添鬼怪風。

加西亞家族自2015年以來，都在其位於的3425 Austin St.前院，佈置以萬聖節和聖誕節 為主題的燈光秀。

萬聖節期間，該屋配置數十種怪異裝飾品，成千上萬盞燈，每天晚上隨著季節性音樂舞動著。

參觀演出的觀眾，可透過100.7 FM收聽主題節目，安全的坐在車中，保持社交距離。

23歲的Gabriel Garcia說，「這座城市除假期有些大活動外，幾乎沒有其他，我想改變此狀況，希望給社區帶來點魔力。」

每年，加西亞家族都要花費約兩至三星期進行構思與佈置，「今年是重要的一年」他說，「疫情使孩子感到難受，希望提供他們一個安全的環境享受萬聖節。」

萬聖節燈光秀將持續至10月31日，萬聖節之夜將準備糖果，並將表演延長至午夜。聖誕節假期的另一場燈光秀自感恩節開始每晚舉行，至隔年1月3日。

10月燈光秀將於周日至周四晚間7時到10時，周五、周六從晚間7時到11時。