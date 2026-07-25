喬州6月就業新高 門診醫療聘雇成長明顯

喬治亞州 勞工廳表示，6月該州就業人數和總勞動力 人口均創歷史新高。6月喬州失業率 維持穩定在3.4%，仍低於全美平均4.2%。不過，與去年同期3.3%相比，喬州失業率仍略微上升。

喬州勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)表示，「喬州勞動力和就業人數連續第六個月創下歷史新高，證明了本州擁有一支現代化、適應性強的勞動力隊伍，他們隨時準備成長、競爭和引領行業發展」。

霍姆斯表示，這就是企業持續投資喬州的原因。州數據顯示，6月喬州的勞動力增加了7000多人，創下歷史新高。

官員表示，全年喬州勞動人口增加了近7萬人，實際就業人數增加了1萬多人，就業人數達近530萬人，再次創下歷史新高。

根據喬州勞工廳統計，州工作總數較上月減少了1萬100個。

運輸、倉儲和公用事業、地方政府、州政府、金融和保險、藝術、娛樂和休閒以及非耐久財 製造業等產業，均出現就業機會流失，而醫療保健產業則是就業成長最快的產業之一。

喬州醫療保健業中的門診醫療服務(ambulatory health care services)聘雇成長最為明顯，包括醫師診所、牙科診所及居家醫療服務；其次為醫院及護理與住宿照護機構。在職業別方面，註冊護士、護理助理、醫療助理及居家健康照護員(Home Health Aides)為新增聘雇人數最多的職位，反映人口老化及醫療需求持續增加。