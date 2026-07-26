AI詐騙氾濫… 佛州去年失金近4000萬 專家籲設家族密碼

深度偽造(Deepfake)技術使得一般人更加難以辨識詐騙手法。(pexels)

南佛羅里達州一名移民律師驚覺自己的聲音與身分遭犯罪分子精準複製，詐騙集團 藉此向尋求法律協助的弱勢移民騙取財物。無獨有偶，亞特蘭大都會區科布郡(Cobb)的一對夫婦，也在一場利用人工智慧(AI)技術精心設計的加密貨幣詐騙中，慘賠80萬元。

AI除了協助撰寫郵件與生成圖像，如今正快速淪為詐騙集團的「犯罪利器」。這些真實發生的受害案例顯示出，深度偽造(Deepfake)技術使得一般人更加難以辨識詐騙手法。

根據美國聯邦調查局(FBI )發布的2025年網路犯罪報告，光去年全美因AI詐騙造成的經濟損失就高達8.93億元。FBI在該年度共接獲超過100萬起網路犯罪投訴，總損失金額更突破200億元。

地方數據同樣令人怵目驚心。其中佛州 通報350起AI詐騙案，損失近3990萬元。喬州通報71起AI詐騙案，損失超過1040萬元。

FBI表示，由於許多受害者因種種原因未曾報案，實際的受害人數與財務損失恐遠高於官方統計數據。

喬州司法廳通訊和外聯協調員麥克羅伊(Shawn McCroy)指出，「我在喬州各地演講與民眾交流，經常聽到AI被用於諸如『祖父母詐騙』的案件」。

此類詐騙的核心在於利用AI的複製能力，首先犯罪分子從社群媒體或網路影片中擷取目標對象的語音片段。然後利用生成式AI複製出極度逼真的擬真聲音。接著偽造電話號碼撥給長輩，假冒孫輩遇到重大事故急需匯款救急。

此外，AI在「愛情騙局」與「信任詐騙」中扮演的角色也日益顯著。FBI統計顯示，光是去年此類詐騙通報的損失即超過1900萬元。

金融機構Truist 銀行發布聲明警告，詐騙分子利用AI製造出極具說服力的劇本，並透過塑造「時間緊迫感」迫使受害者失去理性。

面對日益猖獗的科技詐騙，執法部門與金融專家提出以下防範建議：

設定家族「安全暗號」：喬州檢察長消費者保護部門建議，各家庭應設定專屬的秘密通關密語，以便在接獲緊急求救電話時第一時間驗證對方身分。

多方管道二次確認：接到要求匯款或提供敏感資訊的電話、簡訊或郵件時，切勿直接回覆，應透過預先儲存的官方或親友聯繫方式進行核實。

冷靜思考，監控帳戶：面對任何突如其來的緊急資金請求，務必保持冷靜並密切關注個人銀行帳戶活動。