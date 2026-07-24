世華亞城分會Mini Conference 8/30登場

一年一度的世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會Mini Conference即將於8月30日(周日)下午2時至4時30分，於Johns Creek Event Center登場。

AI摘要 文章摘要整理： 世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會將於8月30日在Johns Creek舉辦Mini Conference，以服務、安全、溝通為主題，邀請多位講者分享並開放Q&A，免費入場且備有茶點。

一年一度的世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會Mini Conference將於8月30日(周日)下午2時至4時30分，於Johns Creek Event Center(地址：11455 Lakefield Dr #100B, Johns Creek, GA 30097)舉行。

活動以 「服務・安全・溝通—共築信任與繁榮社區」 為主題，邀請Johns Creek Public Safety Department、Mr. Arthur Holst及醫療認證口譯員夏忠菁擔任演講者，分享實用且精彩的內容，並安排Q&A交流，歡迎大家踴躍參與。活動免費入場，現場提供茶點。

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