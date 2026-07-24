我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

世華亞城分會Mini Conference 8/30登場

【亞特蘭大訊】
一年一度的世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會Mini Conference即將...
一年一度的世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會Mini Conference即將於8月30日(周日)下午2時至4時30分，於Johns Creek Event Center登場。

AI摘要

文章摘要整理：

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會將於8月30日在Johns Creek舉辦Mini Conference，以服務、安全、溝通為主題，邀請多位講者分享並開放Q&A，免費入場且備有茶點。

一年一度的世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會Mini Conference將於8月30日(周日)下午2時至4時30分，於Johns Creek Event Center(地址：11455 Lakefield Dr #100B, Johns Creek, GA 30097)舉行。

活動以 「服務・安全・溝通—共築信任與繁榮社區」 為主題，邀請Johns Creek Public Safety Department、Mr. Arthur Holst及醫療認證口譯員夏忠菁擔任演講者，分享實用且精彩的內容，並安排Q&A交流，歡迎大家踴躍參與。活動免費入場，現場提供茶點。

報名請掃描海報上的QR Code，或上網：https://reurl.cc/xeGzn1

亞特蘭大 華人

上一則

資深房產顧問王芳談 風暴頻發，房屋保值進入“防災時代”

下一則

Z世代入政壇 新州貝爾維爾25歲鎮長就職

延伸閱讀

世華工商婦女會 橙縣聚會交流

世華工商婦女會 橙縣聚會交流
喬州甘斯維爾台商會 8/1年會暨會長交接

喬州甘斯維爾台商會 8/1年會暨會長交接
周末好去處╱皇后區日周六登場、蘭德爾島濱水節回歸

周末好去處╱皇后區日周六登場、蘭德爾島濱水節回歸
華埠服務中心 7/18健康博覽會免費健檢

華埠服務中心 7/18健康博覽會免費健檢

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51
奧爾蒂斯-維特(Brandon Ortiz-Vite，中)因涉嫌謀殺女友，在2024年11月初於密西根州出席庭審。(美聯社)

無證客殺女友入獄 反告川普毀謗求償7500萬還要求入籍

2026-07-22 10:31
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

17年前缺席庭審遭遣返令 芝女婚姻綠卡面談時被捕

2026-07-21 09:02
范德堡大學舊金山校區。（范德堡大學官網）

黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

2026-07-21 15:21

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴