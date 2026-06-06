NACA攜手柯氏基金會獎學金開始申請

全美華協與Ko Family Foundation今年春節年會頒發1萬元獎學金給華裔學生Annie Lin和Victoria Yan。 (記者閻尚恩／攝影)

全美華人 協會(National Association of Chinese Americans, NACA)宣布啟動第二屆「柯氏家庭基金會獎學金」(Ko Family Foundation Scholarship)及「NACA領袖獎學金」(NACA Leadership Scholarship)申請作業，將提供總額2萬6000美元獎助金，表揚在學術、領導能力及社區服務方面表現傑出的華裔 學生，培育未來華裔美國人領袖。

此次獎學金計畫將頒發六個獎項，其中柯氏家庭基金會提供兩名各1萬美元獎學金得主；NACA則提供兩名各2000美元領袖獎學金，以及兩名各1000美元獎學金。所有申請人只需提交一次申請，即可同時參與兩項獎學金評選，由評審依綜合表現排序，前兩名獲得柯氏家庭基金會獎學金，其餘四名優秀學生則獲頒NACA領袖獎學金。

這項獎學金計畫於2025年首次推出，首屆共有六名學生獲獎，分別來自喬治亞理工學院、耶魯大學 、Westminster Schools、Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology及Oconee County High School等大學和高中。

柯氏家庭基金會創辦人、FirstTrust Group董事長Patrick Ko表示，很榮幸能回饋社區，支持下一代華裔領袖的成長與發展。他期盼透過獎學金鼓勵更多優秀青年發揮影響力，服務社區。

NACA董事會主席李秀蘭(Lani Wong)則表示，感謝Patrick Ko及柯氏家庭基金會持續支持華裔青年教育。她指出，NACA將持續實踐「連結文化、培養領袖、造福社區」的使命，為華裔社群培養更多未來人才。

申請資格方面，申請人須為即將升讀大學的高中應屆畢業生，或目前就讀大學一年級、二年級的全職學生；具有華裔背景(至少一位家長為華人)，並擁有美國公民或永久居民身分；目前或曾居住於喬治亞州或佛羅里達州；累積平均成績(GPA)須達3.5以上。高中生另須具備SAT 1400分以上或ACT 30分以上成績。

此外，申請者還須展現領導能力，例如擔任學生會幹部、社團領袖或推動社區計畫，並積極參與華裔社區服務、文化推廣、導師計畫或公共倡議等活動。有意申請者可至NACA官網查詢詳細辦法與申請資訊，網址為：https://www.naca-atlanta.org。

NACA成立多年，為非營利組織，致力透過社區服務、政策倡議及文化推廣，提升華裔美國人的福祉與社會影響力。柯氏家庭基金會則由FirstTrust Group董事長Patrick J. Ko創立。Patrick Ko自1993年起即加入NACA，曾擔任會長及董事，多年來積極投入華人社區公益與教育發展工作。

AI摘要 文章摘要整理： NACA與柯氏家庭基金會啟動第二屆獎學金申請，提供共2萬6000美元，獎勵具學業、領導與社區服務表現的華裔學生。