佛心禪藝畫展在北卡佛光山舉行

遊客參加開幕式後，專心一意製作禪繞畫小夜燈。(記者王明心/攝影)

北卡 佛光山正在舉辦「佛心禪藝」巡迴展，每一幅畫皆運用禪繞畫的基本元素，將點、線、幾何圖形融入佛教意象，透過重複的排列與延伸，領人走入療癒、紓壓，與專注的心靈世界。

創作者是出生於新加坡 東北部一個小村子的有紀法師。從小喜愛畫畫的他自小在大自然中長大，鄉村生活帶給他許多創作素材和靈感。成年後，進入LaSalle-SIA 藝術學院追求藝術夢，多方嘗試，將自己的藝術才華發揮在畫畫、裝置藝術、影音、動畫等藝術創作上。

出家後，有紀法師摒棄繁雜多元的藝術媒介，改採起源於美國，結合「冥想」和「纏繞」的畫法，回歸到最基本的一點、一線、一圈，在重複的圖樣組合中，將佛法融入作品。此次的特展内容從嚴肅的金剛經、藥師灌頂真言、文殊心咒等佛經，佛家人物如送子觀音、佛陀，到實用的筆記本封面、手機殼圖案等，都被一一入畫，圖作看似繁複，實則只是單純的規律重複，透出簡單、專注、一筆一畫皆修行的禪意。

監寺妙舟法師說，所謂禪定禪修，就是把心思意念固定在某一個點上，重心不在結果，而在專注的過程。禪繞畫也是如此。創作時只專注在畫畫過程的一點一線上，體驗專注一心的過程。無論是觀畫或作畫，都能提升禪定功力。

有紀法師在影片中也致詞說，對他而言，畫畫不僅是創作，更是一種修行、一種與當下相遇的方式。當心安住於當下時，每一筆皆是禪，每一處留白都蘊含意義。他期盼透過作品，讓觀者感受到平靜、自在與祝福。

佛光山歡迎大家前往觀畫，領略禪繞畫的冥想和創意本質，體驗畫中所傳達的寧靜和安定。地址: 2529 Prince Dr., Raleigh, NC 27606, 周二至周日，上午10時至下午5時。

妙舟法師介紹「佛心禪藝」的創作理念。(記者王明心/攝影)

遊客在知三法師的導覽下，欣賞有紀法師的創作。(記者王明心/攝影)

看似繁複的禪繞畫實則是一點一線的規律重複。(記者王明心/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 北卡佛光山舉辦佛心禪藝巡迴展，有紀法師以禪繞畫融合佛經與佛像，展現專注修行的禪意，邀請民眾體驗寧靜與安定。