駐亞城台北經文處贈書富頓郡圖書館 合推台灣文化展

駐亞特蘭大辦事處與喬州富頓郡公立圖書館系統舉行書籍贈書儀式暨台灣文化推廣系列活動開幕式(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處日前與喬治亞州富頓郡公立圖書館系統(Fulton County Library System)舉行230本正體中文書籍贈書儀式暨台灣文化推廣系列活動開幕式，建立制度化合作夥伴關係。

當天，富頓郡郡長Robert Pitts、喬州參議員暨少數黨黨團副主席Sonya Halpern、圖書館總館館長Gayle Holloman等均表示，此次合作有助深化台美地方情誼與人民交流，並可作為未來拓展教育、文化及經貿等多元合作之基礎。

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩指出，此刻正值美國建國250周年及台灣總統直選30周年之際，本活動除彰顯雙方共享民主價值，更透過語言、文化與社區連結，從地方與基層落實合作夥伴關係，奠定長遠及更高層次之互動基礎。

本次合作透過捐贈正體中文及台灣相關書籍等，豐富圖書館藏書資源，並回應當地社群對多元語言及國際交流之高度需求。活動特別安排於5月「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」期間舉辦，更凸顯台灣作為本地亞裔多元社群重要一環之意義。

活動現場同時展示辦事處贈與之台灣VR影片，讓來賓透過沉浸式體驗認識台灣多元、開放、創新與科技風貌；另搭配珍珠奶茶製作示範及品嚐，深獲好評，增進主流社群對台灣之親近感與文化認同。

活動詳細資訊可參閱辦事處官網：https://reurl.cc/YDo3mD。

現場製作珍珠奶茶。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處捐贈230本正體中文書籍予喬治亞州富頓郡公立圖書館系統。(記者林昱瑄／攝影)

左起為駐亞特蘭大辦事處處長林主恩、喬治亞州參議員暨少數黨黨團主席Sonya Halpern、富頓郡長Robb Pitts，以及僑務委員呂志全。(記者林昱瑄／攝影)

現場民眾透過VR體驗並認識台灣。(記者林昱瑄／攝影)