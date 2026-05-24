亞城環城步道 創造喬州逾億稅收、近10萬就業機會

亞特蘭大環城步道(Atlanta Beltline)已創造了近10萬個就業機會，並吸引了超過140億元的私人投資。(Atlanta Beltline臉書)

根據一項關於亞特蘭大 環城步道(Atlanta Beltline)系統經濟影響的最新分析，該步道創造近10萬個就業機會，並吸引了超過140億元的私人投資。

該報告估計，環城步道去年為亞特蘭大帶來了230億元的經濟產出，為該市貢獻了3100萬元的稅收，並為喬治亞州貢獻了超過1億元的稅收。

根據費城 顧問公司Econsult Solutions Inc.最近的一項分析，每年約有250萬人次造訪環城步道。他們在咖啡、餐飲和其他當地商家消費超過5200萬元。

亞特蘭大環城步道總裁兼執行長希格斯(Clyde Higgs)表示，許多新增就業機會正為這座城市中多年來投資不足的地區帶來勞動力和居民活動。

迄今為止，私人開發商已完成318個項目，另有93個項目正在進行中。

「我們有位於南側步道上的356 University項目，多年來，該地區一直缺乏投資和投資，」亞特蘭大環城步道經濟發展副總裁柯林斯(Kelvin Collins)說。

「所以，環城步道實際上是社區再投資的一部分，但我們採取的方式旨在提高整個沿線居民和小型企業的住房可負擔性，實現長期、深入的可負擔性，」柯林斯補充道。

他表示，他們致力於利用已收購的近100畝土地，增加經濟適用型商業空間的數量。

環城步道官員表示，墨菲十字路口(Murphy's Crossing)計畫是更積極的土地收購策略的一部分，最終將帶來更多經濟適用房和公平的重建。

亞特蘭大環城步道計畫官員表示，到2025年底，該計畫將交付超過4000套經濟適用房。

希格斯表示，亞特蘭大環城步道南側的最後一段將在幾周內開放，正好趕上今年夏天的世界足球錦標賽。屆時，許多國際遊客將能夠穿越環城步道沿線的多個社區。

他表示，有信心到2030年，包括公園、多功能步道和當地商業設施在內的全長22哩的環城步道以及承諾的經濟適用房都將全部建成。